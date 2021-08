https://cz.sputniknews.com/20210811/biden-zabloudil-u-vchodu-do-bileho-domu-a-stal-se-opet-predmetem-posmechu-15456737.html

Biden zabloudil u vchodu do Bílého domu a stal se opět terčem posměchu

Další vlna kritiky zaplavila amerického prezidenta Joe Bidena poté, co před vstupem do Bílého domu „ignoroval“ pokyny zvláštního agenta. 11.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-11T17:11+0200

2021-08-11T17:11+0200

2021-08-11T19:14+0200

svět

joe biden

bílý dům

video

Noviny The Hill uveřejnily záběry, jak se americký prezident vrací do svého sídla po příjezdu z Wilmingtonu.Na záběrech je vidět, jak zástupce tajné služby ukazuje Bidenovi na cestu vedoucí k budově, načež se prezident USA rozhodl následovat agenta po trávníku k prezidentskému sídlu.Jak píše Daily Mail, kritici amerického prezidenta v Republikánské straně a uživatelé sociální sítě opět vyjádřili názor, že Biden trpí demencí. Objevily se však i takové názory, že ho zvláštní agent ve skutečnosti upozornil, že je třeba to obejít.Biden se pravidelně ocitá v kuriózních situacích. Například v březnu během nastupování do letadla třikrát klopýtl. Pán Bílého domu navíc opakovaně dělal chyby v názvech zemí a jménech prezidentů. Například v jednom ze svých projevů si spletl Libyi a Sýrii, v jiném - Irák a Írán, ve třetím - Baracka Obamu a Donalda Trumpa.

Červenáček Na dámských záchodech a v ajnclících uklízeček je asi jako doma. Jednou navštívil kongresmany a řekl, že tu byl už před 120ti lety. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 9

skylla dement....má na to právo 4

4

joe biden, bílý dům, video