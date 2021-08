https://cz.sputniknews.com/20210811/blaha-celemu-slovensku-se-z-nej-zveda-zaludek-caputova-neudela-nic-zlociny-teto-vlady-odkyve-15459592.html

Blaha: Celému Slovensku se z něj zvedá žaludek. Čaputová neudělá nic, zločiny této vlády odkýve

Blaha: Celému Slovensku se z něj zvedá žaludek. Čaputová neudělá nic, zločiny této vlády odkýve

Poslanec za stranu Jsme rodina Peter Pčolinský již dříve prohlásil, že v souvislosti s vazbou svého bratra a exšéfa SIS již nebude „držet hubu a krok“ a... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-11T21:12+0200

2021-08-11T21:12+0200

2021-08-11T21:12+0200

slovensko

policie

dopis

ľuboš blaha

politika

kauza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/13338448_0:356:1200:1031_1920x0_80_0_0_a037bd9ccc876a372233ee1331ed38a5.jpg

Zmiňme, že se Pčolinský už delší dobu netají svým negativním vztahem s ministrem vnitra Romanem Mikulcem (OĽaNO), kterého dokonce ani nepodpořil při odvolávání a stal se v klubu Jsme rodina spolu s Adrianou Pčolinskou výjimkou. Nyní během léta Pčolinský přitvrzuje a na sociální síti zveřejňuje více informací, nejnověji z policejního sboru.„Názor si udělejte sami.“Své o tom má vypovídati dopis bývalé šéfky specializovaného týmu Úřadu inspekční služby a vyšetřovatelky Diany Santusové. „Názor si udělejte sami,“ uvádí k dopisu, který zveřejnil ve svém statusu na Facebooku.Dotyčná má však za to, že za předpokladu, že existuje důvodné podezření z nezákonného postupu civilních osob, stejně jako některých příslušníků nebo bývalých příslušníků bezpečnostních složek státu, měla by být tato řízení objektivně prověřena a mělo by být zjištěno, zda nedošlo ke spáchání trestného činu.Dopis měli dle Pčolinského dostat do rukou i ostatní ústavní činitele, je tedy možné, že i jeho stranický šéf a předseda NR SR Boris Kollár.Pčolinský následně poskytl celou verzi dopisu. Zmiňme, že exšéfku specializovaného týmu Úřadu inspekční služby Dianu Santusovou odvolal dočasný ředitel inspekční služby Peter Scholtz. Dotyčná by navíc měla podstoupit i detektor lži.Blaha reagujeCelé kauzy a dopisu si povšiml také slovenský politik za Směr-SD Ľuboš Blaha, který uvedl, že má z dopisu policejní vyšetřovatelky husí kůži. „Tohle jsou ty rozvázáno ruce policie?“ ptá se. Ve svém statusu přitom poukazuje na to, že Santusová informuje prezidentku o tom, jak jí její nadřízení mařili vyšetřování, sledovali její kroky a nakonec ji odvolali z případu.Podle politika tak slovenská prezidentka neudělá nic. I tak si ale myslí, že to, co popisuje vyšetřovatelka Santusová, je bomba, jaká ještě v jeho zemi nebyla.Následně Blaha poukazuje na to, že vyšetřovatelka Santusová šla po mafiánské síti, která zneužívala křivé výpovědi kriminálníků, aby obviňovali nepohodlné lidi. A teď jde dle jeho slov mafie po ní – brutálně a surově. Ve statusu připomíná také další nepohodlné lidi, například Milana Lučanského.V této souvislosti vzpomíná Lajó Makóa, kterého označil za gaunera. Podle jeho slov mu z očí srší taková zloba, že by mohl hrát hlavní roli v texaském masakru motorovou pilou.V závěru poznamenává, že po dnešním dopise Mikulcově policii a Lipšicově prokuratuře už nevěří nikdo na Slovensku.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, dopis, ľuboš blaha, politika, kauza