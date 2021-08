https://cz.sputniknews.com/20210811/dalsi-zavadny-produkt-z-polska-tentokrat-jde-o-zmrzlinu-milka-muze-obsahovat-karcinogeny-15458868.html

Další závadný produkt z Polska. Tentokrát jde o zmrzlinu Milka. Může obsahovat karcinogeny

Další závadný produkt z Polska. Tentokrát jde o zmrzlinu Milka. Může obsahovat karcinogeny

Státní veterinární správa varuje spotřebitele před zmrzlinami Milka z Polska. Oblíbené nanuky totiž obsahují stopové množství karcinogenní látky etylenoxid. 11.08.2021, Sputnik Česká republika

Vadné výrobky pocházejí od firmy Froneri Ice Cream. V České republice výrobky prodávaly různé firmy. Veterináři již nařídili stažení těchto produktů. Státní veterinární správa obdržela informaci o etylenoxidu prostřednictvím systému rychlého varování RASFF.Celkem jde o 250 tisíc samostatných nanuků, 15 tisíc balení multipack po šesti a osmi kusech a o zhruba 37 tisíc balení zmrzliny ve vaničkách o objemu 480 mililitrů. Data spotřeby u závadných šarží se pohybují mezi rokem 2022 a květnem 2023.Jedná se o konkrétně tyto výrobky: Milka mini kornout vanilka čokoláda 8×25 ml (multipack), Milka mini zmrzlina vanilka čokoláda 6x50ml (multipack), Milka čokoláda oříšek 100 ml, Milka caramel crunch 100 ml, Milka čokoláda a vanilka 100 ml a Milka zmrzlina čokoláda vanilka kelímek 480 ml.Nyní se tyto výrobky stahují z oběhu. Veterináři spotřebitelům, kteří tyto výrobky již nakoupili, doporučili, aby je nekonzumovali a vrátili do prodejny. Tam jim má být vrácena kupní cena i bez předložení pokladního dokladu.Není to však poprvé, co čeští veterináři varují před závadnými výrobky z Polska. Minulý týden byly kvůli pesticidu etylenoxidu staženy polské filety ze sleďů od společnosti Thai Union Poland. Ke koncovému zákazníkovi se přitom dostalo přes 12 tisíc těchto výrobků.Na konci července Státní veterinární správa upozornila na polský uzený bok bez kosti od společnosti Animex Foods. I u něj byl zjištěn etylenoxid. Stopové množství stejné látky bylo nalezeno i v mléčném dezertu Kunín Pohhár od firmy Lactalis CZ. Z trhu bylo staženo až 385 tisíc dezertů.

Červenáček Posypovou sůl nám přidávali do uzenin a ještě se tomu smáli. Jejich Pikok šidí na obsahu masa. Případů je celá žbirka. A budou se ukazovat další. To patří k polské nadutosti. Ale je to uměle vyprojektovaný stát, ne historický jako RF, a tak bude i ono od podlahy přeformátováno. The same například i my. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

