EU nedává nic zadarmo, varuje Sehnal před Evropským fondem obnovy

EU nedává nic zadarmo, varuje Sehnal před Evropským fondem obnovy

Peníze, které Česká republika dostane od Evropské unie v rámci pomoci na obnovu ekonomiky po koronavirové krizi, bude muset vrátit. Podle předsedy politické... 11.08.2021

Česká republika z Evropského fondu obnovy má přislíbeno téměř 180 miliard korun. Před touto „pomocí“ však varuje miliardář a politik Pavel Sehnal, který dlouhodobě kritizuje rozpočtovou politiku vlády i vysoké zadlužení země.Dále upozornil, že tyto peníze nevzniknou jen tak, ale bude si na ně muset půjčit, a půjčky se vracejí, což se týká i Česka.Rovněž se obává, že vláda zapůjčené peníze investuje neproduktivně. Především podle něj veřejný sektor musí investovat do infrastruktury. O zbytek se postará soukromý sektor.Rád by viděl investice do vnitrostátní dopravy mezi městy, kraji a regiony. Vyzval proto k vytvoření nové dopravní sítě. „Kapacitnější komunikace je nutné začít stavět nové a neprotínat jimi centra měst,” doplnil Sehnal.Fond obnovyEvropská komise dříve schválila český národní plán obnovy. Z mimořádného fondu EU na něj vyčlení 180 miliard korun. V červenci o tom jednal premiér Andrej Babiš (ANO) s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Praze.Nicméně podle informací médií podmínkou pro vyčlenění peněz je vyřešení problému střetu zájmů předsedy vlády. Babiš ale tuto informaci označil za lež. Poukázal, že problém střetu zájmů je v dokumentech zmíněn pouze jako obecná podmínka. Novináře, kteří tuto zprávu zveřejnili, označil za „pátou kolonu“.Nicméně text Evropské komise skutečně odkazuje na nedávný audit a uvádí, že ministr průmyslu a obchodu byl upozorněn, že v zemi dosud nebyla přijata účinná opatření o předcházení střetu zájmů. Tyto nedostatky je nutné odstranit před tím, než dojde k první platbě.Každopádně zástupci české opozice se již nechali slyšet, že nejspolehlivější cestou k 180 miliardám od EU je jejich vítězství v říjnových volbách a tím se vyřeší i problém Babišova střetu zájmů. „Uděláme pro to vše, co bude v našich silách,“ uvedl na Twitteru předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Lubos Vokoun To snad ví každé malé dítě, že to byla půjčka kterou budeme léta splácet. A ze strany EU je to (podobně jako euro) další nástroj jak státům ztížit případné vystoupení z EU. Pokud jsme ty peníze skutečně potřebovali tak jsme si je mohli půjčit sami, ale mi jsem ani ty peníze nepotřebovali, peníze půjdou na projekty, které EU uzná za vhodné - další ztráta suverenity ČR, radovat se mohou jenom Piráti pro které je kolaborantství hlavní náplň politiky 1

❌➗➖➕ Půjčování Bruselských potiskaných peněz dlužníkům teoreticky zajišťuje možnost, že si v tom evropském USraelském monopolním bankovnictví a v celé evropské říši mohou nakupovat a ty platby převádět. Tiskání české koruny by té vykradené kolonii vůbec nic nepřineslo, a proto se i musí pořád zadlužovat a pro ten Brusel makat. Ona sice existuje jakási možnost si půjčovat prachy i od Číňanú, nebo od Rusů, nebo Maďarů a možná dokonce i levněji a s lepší splatnou kondicí, jenomže tohle Brusel a Jourová nechtějí a neschvalují. Brusel také nemá rád, když by Češi třeba prováděli bezpeněžní výměnu zboží proti zboží, což se i občas šikovně dělá, když jsou hranice otevřené 🤩🇪🇺👎🤮🚾🚾 1

