https://cz.sputniknews.com/20210811/exprezident-vaclav-klaus-na-vrcholu-snezky-pochvalil-ty-kteri-se-neockuji-a-nedelaji-testy-15451898.html

Exprezident Václav Klaus na vrcholu Sněžky pochválil ty, kteří se neočkují a nedělají testy

Exprezident Václav Klaus na vrcholu Sněžky pochválil ty, kteří se neočkují a nedělají testy

Bývalý prezident Václav Klaus podle dlouholeté tradice i letos vystoupal na vrchol Sněžky při svatovavřinecké pouti. Letos si však ani při výstupu nenechal... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-11T11:23+0200

2021-08-11T11:23+0200

2021-08-11T11:23+0200

česko

václav klaus

příroda

hora

vakcína

politici

opatření

očkování

protest

roušky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/13340161_0:133:1440:943_1920x0_80_0_0_a3a24b3794058ceda42db710af97b501.jpg

Exprezident v osmdesáti letech absolvoval cestu z Luční boudy na Sněžku. Pochvaloval si počasí i to, že přišlo na nejvyšší českou horu tolik lidí. A ani při výšlapu si neodpustil komentář vůči proticovidovým opatřením.Bývalý prezident je každoročním účastníkem Svatovavřinecké poutě. Dobu výstupu si neměřil, prý je pro něj cílem to, že vůbec vrchol hory zdolal, nikoli čas. Kolikrát se mu to ještě podaří, sám nedokázal odhadnout: „Nevím, nevím, budu se snažit sem přijít ještě příští rok.”Na Sněžce se proplétal mezi davy návštěvníků jak z České republiky, tak i z Polska, kteří tam dorazili na výlet nebo mši svatou, pořádanou u příležitosti Svatovavřinecké poutě. Lidé tam narazili na ochranné sítě, které na nejvyšší české hoře umístila Správa KRNAP kvůli neukázněným turistům.Někteří lidé vystoupali na Sněžku částečně i kvůli bývalému českému prezidentovi. „Když tady byl pan prezident Zeman, tak jsme tady byli taky s Václavem, no a to si nesmíme nechat ujít nikdy. Ta pouť je pro nás takový svátek,” řekl jeden z přítomných pro CNN Prima News.Klausův protest proti rouškámPřipomínáme, že Klaus dlouhodobě patří mezi zarputilé kritiky protikoronavirových opatření. Nic na tom nezměnilo ani to, že sám před časem prodělal covid-19. Kvůli nenošení roušky dostal v lednu pokutu 10 tisíc korun.Klaus s pokutou nesouhlasil a odvolal se. V březnu hygiena opět rozhodnutí potvrdila. Poté se Klaus s odvoláním obrátil na ministerstvo zdravotnictví, které jeho odvolání také zamítlo.Ohledně podání odvolání proti pokutě Klaus dříve uváděl, že jde nejen o nesouhlas s udělením pokuty, ale jde také o občanský protest nasměrovaný k ochraně práv všech občanů a k ochraně svobody proti potlačování občanských svobod.

https://cz.sputniknews.com/20210810/cela-rodina-ktera-vystupovala-proti-ockovani-zemrela-behem-jednoho-tydne-na-covid-19-15441223.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

václav klaus, příroda, hora, vakcína, politici, opatření, očkování, protest, roušky