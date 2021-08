Nemocná Hana Zagorová poslala fanouškům dojemný vzkaz

https://cz.sputniknews.com/20210811/hana-zagorova-podekovala-fanouskum-za-dojemne-vzkazy-strasne-jste-mi-pomohli-vzkazala-15453525.html

Připomeňme, že Zagorová, která letos v září oslaví 75 let, má zhoršený zdravotní stav v důsledku loňského prodělání covidu. Uvedla také, že ač ji zrušení koncertů velmi mrzí, bude respektovat doporučení lékařů.Na zprávu prakticky okamžitě reagovali nejen její fanoušci, ale také mnozí kolegové z branže. A u všech se Hanka dočkala podpory. A za vzkazy plné krásných a milých slov svým příznivcům zpěvačka takéjeden vzkaz poslala. A byl velmi dojemný.Ta v současné chvíli raději odpočívá, věnuje se svému zdraví a relaxu, aby načerpala dostatek sil. Opět ale všem dokázala, že na své fanoušky nezapomíná.To, že je Hanka na své fanoušky tak milá, nese své ovoce. Opět ji totiž zaplavili milými a pozitivními komentáři.A další příznivci se na to dívali dost podobně: „Haničko, užívejte si důchodu, zdraví máte jenom jedno. Už jste mnoha lidem udělala radost vašima písničkami a ti všichni vám přejí to, co já - hlavně pevné zdraví a stálou pohodu.“A ani tentokrát nechyběly reakce známých osobností. „My se všichni těšíme na Tebe,“ napsala jí zpěvačka Monika Absolonová.Na Hanku nezapomněl ani moderátor Honza Musil či zpěvák Meky Žbirka.Hana ZagorováHana Zagorová je česká zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka. Patří k nejznámějším českým pěvkyním. Během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii (po Lucii Bílé), když získala devět Slavíků v řadě v letech 1977 až 1985. Nazpívala přes 895 písní a za hudbu a zpěv získala mnoho prestižních cen.Kromě toho se Zagorová věnuje se literární tvorbě, píše scénáře a písňové texty.Co se týče jejího osobního života, narodila se a vyrůstala na Ostravsku. Otec Josef Zagora byl stavebním inženýrem, matka Edeltruda učitelkou. Prvním manželem Hany Zagorové byl v letech 1986–1992 tanečník a baletní mistr Vlastimil Harapes. Po rozvodu s Harapesem si vzala 30. května 1992 slovenského tenoristu Štefana Margitu, se kterým žije až dosud.S Hanou Zagorovou se dokonce pojí jedna zajímavost, a sice – je s ní spojen hovorový termín „nedělej Zagorku“.

Červenáček Dojemný mail plný citu a porozumění jí poslal i nedebil, ač bez vlastní rodiny, K. Olinka. Zde nejčastěji s nickem matematických značek nebo jako wwwbuerger. Já mu za to touto cestou upřímně děkuji. Udělal ve svém životě první nezištný dobrý skutek. V jádru není snad až tak zkažený, omezený, jak stále ukazuje. Očekávám, že mi zde za mou pochvalu napíše také něco hezkého. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 2

Zdeno Prajem skoré uzdravenie. 0

