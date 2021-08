https://cz.sputniknews.com/20210811/kauza-capi-hnizdo-pokracuje-premier-babis-podal-zadost-o-zastaveni-trestniho-stihani-15456556.html

Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Premiér Babiš podal žádost o zastavení trestního stíhání

Kauza Čapí hnízdo pokračuje. Premiér Babiš podal žádost o zastavení trestního stíhání

Podle pokynů Vrchního státního zastupitelství v Praze má dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch do konce srpna rozhodnout o případné obžalobě Andreje Babiše... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-11T16:46+0200

2021-08-11T16:46+0200

2021-08-11T16:47+0200

česko

andrej babiš

trest

obžaloba

čapí hnízdo

střet zájmů

agrofert a čapí hnízdo. kauzy andreje babiše

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1071/64/10716493_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db33e4dd546ae3c049192933697e2bc8.jpg

„Ano, podali jsme návrh na zastavení trestního stíhání,“ potvrdil informaci premiérův advokát Michael Bartončík. Není příliš časté, aby návrhy na zastavení trestního stíhání podané po skončeném vyšetřování přinesly do případu natolik nové poznatky, které by ovlivnily názor žalobce. Dozorový státní zástupce má o průběhu vyšetřování přehled, dává policii konkrétní pokyny a v kauze se velice dobře orientuje.Nehledě na malé šance se už jednou premiéru Babišovi takový manévr podařil. Když státní zástupce Šaroch rozhodoval o kauze v létě 2019 poprvé, trestní stíhání skutečně zastavil. A teprve zásah tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana vedl k obnově vyšetřování.Podle vnitřních pravidel Městského státního zastupitelství v Praze se musí žalobce s návrhem na obžalobu vypořádat do měsíce, v případě náročnějších trestních věcí to musí zvládnout během dvou měsíců. Spis k případu Čapí hnízdo má 34 tisíc listů.Premiér Andrej Babiš se v trestním řízení zodpovídá z možného dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Pokud se věc dostane k soudu, v případě uznání viny mu hrozí až 10 let vězení.Babiš však od samého začátku vyšetřování tvrdí, že se ničeho trestného nedopustil. Kauzu označuje za účelovou.

Červenáček To aby při koaličním vyjednávání odpadl argument, že s trestně stíhaným premiérem nejednají. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, trest, obžaloba, čapí hnízdo, střet zájmů, agrofert a čapí hnízdo. kauzy andreje babiše