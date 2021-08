https://cz.sputniknews.com/20210811/lekari-vysvetlili-jaky-je-hlavni-lek-v-boji-proti-nespavosti-15445531.html

Lékaři vysvětlili, jaký je hlavní lék v boji proti nespavosti

Somnolog Pavel Kudinov v rozhovoru pro Veřejnou zpravodajskou službu vysvětlil, jaký je hlavní lék v boji proti nespavosti.

2021-08-11T07:33+0200

2021-08-11T07:33+0200

2021-08-11T07:33+0200

zdraví

zdraví

lékař

spánek

Podle jeho slov by se měl člověk zbavit úzkosti, stresu a přetížení. Tomu napomáhá normalizace režimu probouzení. Kudinov vysvětlil, že bychom měli vždy vstávat ve stejnou dobu, a to jak ve všední dny, tak o víkendech. Jakmile vytvoříme režim probouzení, bude problém nespavosti vyřešen.Kudinov vyslovil svůj skeptický názor na používání různých bylinkových čajů k normalizaci spánku. Podle jeho slov je v tomto případě užitečnější kozlík lékařský.Prezident Ruské společnosti somnologů, zasloužilý doktor Ruské federace, doktor lékařských věd Roman Buzunov již dříve vysvětlil, že individuální doba spánku může být od 4 do 12 hodin, můžete spát i během dne, ale je lepší, když takový spánek netrvá déle než 45 minut.Neuroložka a somnoložka Jelena Carevová upozornila, že příliš dlouhý spánek může být příznakem nemoci.Ještě předtím ruský doktor Alexandr Mjasnikov upozornil na smrtelné nebezpečí při pocitu nedostatku spánku.„Pocit rozlámanosti“ po probuzení může být příznakem spánkové apnoe, řekl lékař v pořadu televizního kanálu Rossija 1.Lékař v rámci odpovědi na otázku diváka připomněl, že tento problém vede k vážnému onemocnění a zvýšenému riziku smrti. „Člověk v noci leží, chrápe, svaly měkkého patra jsou oslabené, tkáně měkkého patra zapadají a blokují vstup do průdušnice. A tak chrápete, pak na několik sekund zmlknete a pak se ozve hrozné chrápání!“ vysvětlil Mjasnikov.Doporučil především navštívit lékaře-somnologa, aby diagnostikoval syndrom. Pokud se diagnóza potvrdí, bude nutná individuální léčba, včetně sipapové terapie, což je hardwarová léčba poruch dýchání během spánku.Apnoe je zástava respiračních pohybů. Může k tomu docházet například tehdy, když krev ztrácí oxid uhličitý následkem nadměrné ventilace plic. Lidé se středně těžkou až těžkou spánkovou apnoe jsou vystaveni zvýšenému riziku kardiovaskulárních chorob, cukrovky, poruch nálady a deprese, bolestí hlavy, erektilní dysfunkce, zhoršení paměti a koncentrace.

2021

