Ministr financí Afghánistánu opustil svůj úřad a odcestoval ze země

Úřadující ministr financí Afghánistánu Khalid Payenda opustil svůj úřad a odcestoval ze země v souvislosti s nátlakem ze strany prezidentského paláce, oznámila... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací zdrojů se Payenda pravděpodobně do Afghánistánu nevrátí. V dopise ministerstva financí, na nějž se televizní stanice odvolává, se uvádí, že ministr odcestoval ze země „na oficiální návštěvu“.Televizní stanice oznámila, že nejmenovaný představitel soukromého sektoru prohlásil, že Payenda opustil zemi v souvislosti s tím, že bojovníci radikálního hnutí Tálibán* vzali pod svou kontrolu řadu pohraničních měst, což snížilo příjmy vlády o 50 %.V Afghánistánu již několik let trvá konfrontace vládních sil s táliby, kteří se zmocnili v posledních měsících značných území ve venkovských a pohraničních oblastech a zahájili ofenzívu na velká města. K vyostření dochází v souvislosti se stahováním amerických vojsk, což ruské ministerstvo zahraničí označilo za uznání selhání mise Washingtonu v Afghánistánu.Tálibové 6. srpna oznámili, že dobyli město Zarandž, administrativní centrum provincie Nímróz na jihozápadě Afghánistánu, a pak i administrativní centra dalších sedmi ze 34 afghánských provincií včetně města Kundúzu, ležícího 60 km od nejbližšího hraničního přechodu do Tádžikistánu. Podle názoru řady západních médií může přechod Kundúzu pod kontrolu vzbouřenců znamenat zlom ve vývoji situace v Afghánistánu. Přitom oficiální Kábul vyvrátil informaci o ztrátě kontroly nad Kundúzem.Desátého srpna bojovníci oznámili, že dobyli Pol-e Chumrí, hlavní město provincie Baghlán, ležící na strategicky důležité dálnici z Kábulu do Mazáre Šerífu, největšího města na severu Afghánistánu. Přibližně sto kilometrů na jih od města Pol-e Chumrí se nachází tunel Salang, který byl vybudován sovětskými odborníky a nachází se v oblasti stejnojmenného horského průsmyku v Hindúkuši.*Prohlášeno za teroristické a zakázáno v RF

