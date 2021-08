https://cz.sputniknews.com/20210811/odbornice-na-vyzivu-upozornila-na-smrtelne-nebezpeci-bramburku-15446043.html

Odbornice na výživu upozornila na smrtelné nebezpečí brambůrků

Potraviny s vysokým obsahem soli mohou způsobit problémy se srdcem. Upozornila na to odbornice na výživu Anna Belousovová. 11.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-11T08:35+0200

zdraví

zdraví

lékař

jídlo

čokoláda

Vysvětlila, že takové jídlo přispívá k zadržování vody v krevním oběhu, což okamžitě zvyšuje krevní tlak.„Možná ne až do kritických čísel, kdy dochází u člověka k cévní katastrofě, ale tlak stoupá. To znamená, že naše potrubí začíná pracovat v zesíleném režimu, na který není připraveno. Za druhé - NaCl je jedním ze základních prvků, který provádí výměnu mezi buněčnou membránou. Pokud je sodíku hodně, pak jsou metabolické dráhy narušeny. Z tohoto důvodu dochází k zadržování vody nejen v cévách, ale trpí i myokard. Ano, přemíra slaných potravin poškozuje kardiovaskulární systém,“ zdůraznila lékařka.Kromě toho podle slov doktorky Belousovové přebytečná sůl negativně ovlivňuje ledviny a brání nám v hubnutí.Odbornice na výživu označila chipsy a instantní nudle za jedny z nejškodlivějších potravin.„Chipsy vždy obsahují hodně soli nebo glutamanu sodného. Hotové nudle - pokud je vaříme bez přidání omáčky, vyhýbáme se konzumaci přebytečné soli,“ vysvětlila odbornice.Belousovová doporučuje nahradit omáčky určené pro instantní nudle zdravějšími.Nebezpečná pro naše zdraví může být i čokoládaNadměrná konzumace čokolády je spojena s vysokým rizikem vzniku řady závažných chorob. Upozornili na to specialisté z Britské nadace pro zdravé srdce. Přitom zvláště nebezpečná je pochoutka s vysokým obsahem cukru a nasycených tuků.Pokud se v našem jídelníčku vyskytuje velké množství takové čokolády, zvyšuje se pravděpodobnost zubního kazu, obezity, hypertenze, srdečních chorob, některých typů onkologie a cukrovky 2. typu, píší noviny Daily Express.Zvyšuje se také riziko mrtvice a dalších kardiovaskulárních chorob. Negativní účinek souvisí s přemírou nasycených tuků v každodenní stravě, což vede ke zvýšení hladiny „špatných“ lipoproteinů nízké hustoty v krvi.Abychom snížili negativní účinky čokolády na zdraví, neměli bychom jíst více než 56 gramů čokolády denně a měli bychom dávat přednost lahůdce s vysokým obsahem kakaa a minimálním obsahem tuku a cukru.

Kraken007 Jestli mě něco zabije, tak ne brambůrky; ale články tohoto typu. Pořád dokola. Rva. Se musím uklidnit. Nějak mně stoupl tlak. Chroust chroust… dobré. Mňam. 0

