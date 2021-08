https://cz.sputniknews.com/20210811/ondracek-zuri-delame-pucfleky-amikum-a-nakonec-to-za-ne-i-odsme-15452069.html

Ondráček zuří: „Děláme pucfleky Amíkům a nakonec to za ně i ods***me!“

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček nechápe, za co umírali čeští vojáci v Afghánistánu. Po 20 letech okupace může totiž Evropu zasáhnout nová migrační krize...

Pracovnice Nadace Konrada Adenauera Ellinor Zeinoová varovala Evropu před novou migrační vlnou z Afghánistánu. S postupem Tálibánu* civilisté prchají z obsazených provincií. Mnoho z nich se chce dostat do Evropy.Na to reagoval Ondráček, který se pozastavil nad tím, v jakém stavu zanechala zemi okupační vojska, která dokončují své stahování. „Za to tam umírali čeští vojáci?“ položil si otázku poslanec a připomněl, že jeho strana nikdy zahraniční mise nepodporovala.Utracené peníze podle něj bylo možné lépe využít doma. Na místo toho je ale Česko ve vleku americké zahraniční politiky a její důsledky pocítí na vlastní kůži v podobě tisíců uprchlíků, kteří se snaží dostat do EU.Deportace musí pokračovatNehledě na nástup Tálibánu šest zemí Evropské unie vyzvalo Evropskou komisi, aby zajistila pokračování deportace afghánských občanů, kteří v Evropě nezískali azyl.Šestice zemí po Evropské komisi chce, aby zintenzivnila dialog s afghánskou vládou o tom, jak zajistit, aby návrat migrantů pokračoval i v příštích měsících.Už je to na vás, vzkazuje BidenSpojené státy mají dokončit stahování sil k 11. září, tedy ke dvacátému výročí teroristického útoku na Washington a New York. Už nyní je podle Ústředního velení ozbrojených sil USA více než 95 % vojáků staženo. Americký prezident Joe Biden, který krátce po svém nástupu do úřadu stažení nařídil, uvedl, že svého rozhodnutí nelituje.Podotkl, že Spojené státy budou i nadále poskytovat afghánským vojákům bezprostřední leteckou podporu, poskytovat jim potraviny, zařízení, mzdy a zajišťovat bojeschopnost afghánského vojenského letectva.Mezitím hnutí Tálibán v úterý oznámilo, že dobylo město Faráh (administrativní centrum stejnojmenné provincie na západě Afghánistánu) – již sedmé město takového významu za méně než týden.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

