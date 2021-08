https://cz.sputniknews.com/20210811/pekarova-adamova-chce-prijmout-proverene-uprchliky-15453760.html

Pekarová Adamová chce přijmout „prověřené uprchlíky“

Pekarová Adamová chce přijmout „prověřené uprchlíky“

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová zkritizovala vládu, že nebyla schopna přijmout alespoň několik desítek uprchlíků. Pokud bude ve vládě, tak to změní. Zemím... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-11T14:10+0200

2021-08-11T14:10+0200

2021-08-11T14:10+0200

česko

česká republika

uprchlíci

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/13103706_0:143:1080:751_1920x0_80_0_0_740803fedcf43c52716022497390d0c3.jpg

Pražská předsedkyně koalice SPOLU v Praze Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro Novinky.cz promluvila o nejpalčivějších problémech, kterým Česká republika čelí. Navzdory nárůstu pokusů o překročení hranic EU nepovažuje migraci za důležité politické téma.Když se jí ale novinářka vyptávala, zda by coby členka kabinetu podpořila přijetí uprchlíků z „nárazníkových zemí“, nejdříve se vyhýbala odpovědi, a dokonce ji obvinila z nahrávání premiéru Andreji Babišovi (ANO).Novinářka však od ní stále chtěla slyšet konkrétní odpověď, zda TOP 09 chce přijmout uprchlíky, nebo ne. Nakonec se od Pekarové Adamové doslechla, že ano, ale pokud budou prověření.Podle ní migranti do České republiky nechtějí, a proto se nejedná o důležité předvolební téma. Mezi tato témata zařadila především rychle rostoucí dluh a nedostatečnou přípravu na novou vlnu pandemie koronaviru.V případě, že by v nové vládě získala do gesce resort práce a sociálních věcí, tak by se soustředila hlavně na důchodovou reformu. Systém se může dostat do problémů již v roce 2030, tedy za dvě volební období. Bude proto nutné zvýšit důchodový věk.Někteří uživatelé se pozastavili nad jejími výroky o přijímání migrantů. Podle nich tím dává jasně najevo, že vláda Andreje Babiše se všemi jejími chybami je „menší zlo“.

https://cz.sputniknews.com/20210717/nebyla-to-nase-valka-za-cr-se-tam-nebojovalo-ondracek-komentuje-vyzvu-prijmout-afghanske-uprchliky-15172119.html

Zdeněk Krátký Když ta nemocná paní tvrdila, že protektorát Čecha a Morava měly určitou autonomii, dalo se tomu ještě zasmát, minulost moc nepokazíš, že jo. Ale nabírat ekonomické migranty, kteří budou pobírat dávky, jež jim budou naši důchodci moci jen závidět, je zvěrstvo. 6

Mir Zde jsou vytipovaní: Touha po svobodném životě skončila pro čtyřiatřicetiletou Afghánku Maryam H. smrtí. O život ji připravili její dva bratři Sayed (25) a Seyed (22). Zranila jejich „smysl pro čest“, nechovala se tak, jak od ní čekali. Nebyla podle jejich slov „poslušnou zaměstnankyní“, jak oba bratři chápou ženu, píše server deníku Bild s odvoláním na vyšetřovatele případu. 4

9

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, uprchlíci, markéta pekarová adamová