Příběh dvou plotů: litevský demokratický a maďarský autoritářský. Zahradil poukázal na dvojí metr

Příběh dvou plotů: litevský demokratický a maďarský autoritářský. Zahradil poukázal na dvojí metr

Není plot jako plot. Litevská protiimigrační bariéra na hranici s Běloruskem získala pochvalu od Evropské komise. Přitom ta samá iniciativa Maďarska byla během...

svět

maďarsko

litva

plot

nelegální migrace

jan zahradil

Evropská komise označila za „dobrý nápad“ výstavbu plotu Litvou na hranici s Běloruskem, odkud do zemí Evropské unie putují nelegální migranti z Blízkého východu. Jedná se o zajímavý obrat v „plotové politice“, neboť totožný projekt v Maďarsku byl silně kritizován.V předchozích týdnech do pobaltské země chtělo proniknout více než čtyři tisíce migrantů, převážně Iráčanů a Afričanů. Stavba několika set kilometrového plotu bude odhadem stát více než 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun). Evropská komise stavbu uvítala, ale odmítla na plot vyčlenit peníze. Stavba plotu s ostnatým drátem ostatně už začala.Nicméně maďarský plot na hranici Srbska a Chorvatska byl v roce 2015 tvrdě kritizován. Mnohé členské země EU označily krok premiéra Viktora Orbána za nehumánní. Tomu ovšem nebránilo, aby žádal EU o 400 milionů eur (přes 10 miliard korun) na jeho financování. Žádosti vyhověno nebylo.Nynější problém na běloruské hranici vznikl poté, co EU uvalila na tuto zemi sankce v souvislosti s loňskými prezidentskými volbami, které byly podle západních zemí zmanipulované. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko následně umožnil průchod přes své území nelegálním migrantům do Pobaltí a Polska.Irák pod tlakem Bruselu již zastavil přímé lety z Bagdádu do Minsku. Jak ale poukázal komentátor Novinek.cz Thomas Kulidakis, „předtím se to šest let rozhodně nedařilo“.Mezitím letos opět došlo k růstu počtů nelegálních migrantů, které se snaží dostat do EU. Evropská agentura Frontex varovala, že za poslední půlrok se nelegální přechod vnějších hranic Evropské unie zvýšil ve srovnání s loňskem o 59 % na 61 tisíc případů.

maďarsko

litva

