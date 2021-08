https://cz.sputniknews.com/20210811/pro-koho-je-ten-vzkaz-volici-uz-jsou-rozebrani-vadim-petrov-kritizuje-prohlaseni-koalice-spolu-15458290.html

„Pro koho je ten vzkaz? Voliči už jsou rozebraní.“ Vadim Petrov kritizuje prohlášení koalice Spolu

„Pro koho je ten vzkaz? Voliči už jsou rozebraní.“ Vadim Petrov kritizuje prohlášení koalice Spolu

ANO znamená NE, opakuje koalice Spolu ve svém prohlášení ohledně možné povolební spolupráce s hnutím ANO Andreje Babiše. Podle mediálního experta Vadima... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-11T23:48+0200

2021-08-11T23:48+0200

2021-08-11T23:48+0200

spolupráce

opozice

andrej babiš

koalice

spolu

parlamentní volby

vadim petrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1f/12730636_0:555:1200:1230_1920x0_80_0_0_be9982279fd314e2412c2be1e5b5c969.jpg

„Říkáme to opakovaně. Jako koalice SPOLU naprosto vylučujeme jakoukoliv povolební spolupráci s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO,“ uvedli členové trojkoalice sestavené ze stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09.Poslanci připomněli také obvinění premiéra ze střetu zájmů a obvinili ANO ze selhání v boji proti koronaviru.Na prohlášení upozornil na své facebookové stránce člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. Podle něj je není jasné, komu je určeno a s jakou skupinou voličů se počítá.Předpokládá dále, že se možná ODS snaží pomoci ČSSD, aby se dostala do sněmovny, aby mohla sestavit vládní většinu.Zpochybnil i relevanci takového prohlášení.Podle nejnovějšího volebního modelu agentury Median koalice Spolu skončila na druhém místě se ziskem 21,5 procenta. Oproti červnu si vyměnila pozici s koalicí Pirátů a STAN, kteří s podporou 20 procent klesli na třetí místo.Fiala se chce proti Babišovi spojit s PirátyPředseda hnutí ODS Petr Fiala na Facebooku zveřejnil příspěvek, v němž představil filozofii ve vztahu k Pirátům a shrnul ji heslem: „Piráti jsou naši soupeři, nikoliv nepřátelé.“ Ačkoliv Fiala v příspěvku přiznává určité věci, na kterých se s Piráty neshodnou, jejich společným cílem je porazit ve volbách Andreje Babiše. Nevyloučil ani spolupráci.Fiala dále přiznává, že s pirátskou koalicí mají mnoho neshod: „Neshodneme se na výši daní, ochraně soukromí, nelíbí se nám některé levicové nápady, jsme ostražití vůči ,pirátským’ výhradám vůči NATO, či k přenesení více pravomocí do ,Bruselu’- ale současně jsme si vědomi, že voliči od nás čekají změnu poměrů v zemi. Pokud uspějeme, jsme připraveni spolupracovat tak, aby z toho měli prospěch občané,“ píše dál Fiala.Fiala se dále podělil se svými ambicemi vyhrát volby a sestavit vládu, která by posunula Českou republiku kupředu a ctila hodnoty svobody a demokracie.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spolupráce, opozice, andrej babiš, koalice, spolu, parlamentní volby, vadim petrov