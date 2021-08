https://cz.sputniknews.com/20210811/rus-naockovany-proti-covidu-19-vakcinou-v-podobe-kapek-promluvil-o-tom-jak-vakcinaci-zvladl-15451561.html

Rus naočkovaný proti covidu-19 vakcínou v podobě kapek promluvil o tom, jak vakcinaci zvládl

Rus naočkovaný proti covidu-19 vakcínou v podobě kapek promluvil o tom, jak vakcinaci zvládl

Jeden z pacientů naočkovaných proti koronaviru vakcínou v podobě kapek do nosu, která byla vyvinuta v Gamalejově vědecko-výzkumném centru, promluvil v... 11.08.2021

„Vakcína se kape do nosu, je třeba se přitom hluboce nadechnout. Celá procedura trvá méně než jednu minutu. Přípravek prakticky nemá chuť ani vůni, jen trochu nasládlou příchuť, není to nijak nepříjemné,“ řekl muž.Upřesnil, že vakcína je průzračná, nabírá se z ampule stříkačkou se zvláštním nástavcem a kape se do nosu.Žádné vedlejší účinky po aplikaci vakcíny ani v den očkování, ani příští den nebyly. Teplota byla normální, nebyly žádné bolesti svalů a hlavy, kašel ani rýma, řekl naočkovaný muž.Začátkem dubna ředitel Gamalejova ústavu Alexandr Gincburg v rozhovoru pro Sputnik oznámil, že v centru byly zahájeny předklinické testy nazální vakcíny proti koronaviru. Předpokládá se, že nebude mít žádné vedlejší účinky. Podobná vakcína vytváří imunitu v zóně nosohltanu. Gincburg později oznámil, že intranazální vakcínu dávali dětem ve věku 8 až 9 let a žádné vedlejší účinky zaznamenány nebyly.Předsedkyně Rady federace Valentina Matvijenková v červnu oznámila, že se nechala naočkovat proti koronaviru nazální verzí vakcíny Sputnik V.Přesně před rokem zaregistrovalo Ministerstvo zdravotnictví RF první ve světě vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Gamalejově vědecko-výzkumném centru epidemiologie a mikrobiologie. Dostala název Sputnik V. Vakcína byla vyvinuta na dobře prozkoumané a ověřené platformě lidských adenovirových vektorů, jejichž důležitými přednostmi jsou bezpečnost, efektivita a absence dlouhodobých negativních následků.

bancafe a sakra , to už by měli naši politici hlavně z TOP ODS Piráti, Starostové zbystřit a zahájit kampaň proti případné nové vakcíně z Ruska. Do toho do toho... Pekárová, Fišere, Rakušane.. do toho... 2

Kraken007 Rozhodně zajímavější; než čipsy. 1

