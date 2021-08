https://cz.sputniknews.com/20210811/sichtarova-o-situaci-v-cesku-vpravo-uz-temer-neexistuje-ideologicke-silenstvi-nezna-meze-15456888.html

Šichtařová o situaci v Česku: „Vpravo“ už téměř neexistuje, ideologické šílenství nezná meze

Šichtařová o situaci v Česku: „Vpravo“ už téměř neexistuje, ideologické šílenství nezná meze

Česká ekonomka Markéta Šichtařová varuje před nedozírnými důsledky současné ekonomické a sociální politiky v České republice. Ve svém blogu na iDNES.cz... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

Poslední kroky a prohlášení ze strany řady politických stran potvrzují rostoucí tendenci k otáčení české politiky doleva. Současné trendy označuje česká odbornice Markéta Šichtařová za ideologické šílenství, které nezná mezí, a jako příklad uvádí ve svém textu uveřejněném na iDNES.cz opoziční koalici Spolu, jejíž představitelé prosazují zavedení možnosti bezúročné půjčky na splacení části hypotéky, kterou by financoval stát.Šichtařová tvrdí, že tento přístup vede k přerozdělování a tím pádem ke znevýhodnění dalších skupin obyvatelstva, které prostřednictvím svých daní budou muset financovat výdaje těch, kdo si to nemůže zajistit sám. Podle názoru Šichtařové by se měl stát místo toho postarat o to, aby zabránil zbytečnému nárůstu cen nemovitostí, v jehož důsledku se bydlení stává čím dál tím méně dostupné. Příčinou tohoto nárůstu je také politika státu, který nadměrným tiskem peněz vyvolává zdražení nemovitostí.Fašizace evropské společnostiMarkéta Šichtařová nemá sebemenší pochyby o tom, že současnou evropskou společnost můžeme označit za socialistickou. Kromě toho, postupem času se v ní dokonce objevují i fašistické rysy, myslí si ekonomka. Pandemie koronaviru a veškerá opatření v boji proti ní ty tendence jenom prohlubují.

Pepe Grek tá Šichtařová musí byť poriadne zvakcinovaná keď zdieranie ľudí oligarchiou považuje za socialismus , to teda už je ďaleko za čiarou 0

Červenáček Máme šizující kapitalistické zřízení. to si nemůže dovolit to, co mohl reálný socialismus u nás. Ten provozoval nenávratné novomanželské půjčky párům do 30ti let. Pravicové strany dělají levicovou politiku jen naoko. jinak jsou to stále jeb poravicová zločinci, kterým jde o bohatší bohaté, o zrušení Benešových dekretů a čistě pravicovou orientaci na USA, na vstup imigrantů a další. Jde jim o uspění ve volbách. Levicovým pžadavkům ustupoval i náš největěší zločinec klaus, aby se udržel na postu. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Zprávy

cs_CZ

