https://cz.sputniknews.com/20210811/smeje-se-nam-uz-kdekdo-cast-piratu-chce-odvolani-ferjencika-kvuli-nepovedene-predvolebni-kampani-15456031.html

„Směje se nám už kdekdo.“ Část Pirátů chce odvolání Ferjenčíka kvůli nepovedené předvolební kampani

„Směje se nám už kdekdo.“ Část Pirátů chce odvolání Ferjenčíka kvůli nepovedené předvolební kampani

V České pirátské straně je opět dusno. Tentokrát za napětí může dění kolem mladého poslance Mikuláše Ferjenčíka, který je zároveň šéfem mediálního odboru. A... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-11T17:41+0200

2021-08-11T17:41+0200

2021-08-11T17:41+0200

česko

spor

volby

sport

funkce

odvolání

mikuláš ferjenčík

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/15456433_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_f05541a1d6f5a5bfddc11001e1658ead.jpg

Piráti nezažívají dva měsíce před volbami zrovna růžové chvilky. Nepotýkají se jen s pádem svých preferencí, ale i s tím, jak upravit vlastní kampaň. Strana aktuálně řeší podnět k odvolání Mikuláše Ferjenčíka z funkce předsedy mediálního odboru, který dnes na veřejném pirátském fóru podal bývalý předseda zastupitelského klubu Pirátů na Praze 4 Adam Jaroš.Důvodem tohoto kroku je tak to, že je předvolební kampaň prý nepovedená. Části spolustraníků se nezamlouvá způsob vedení kampaně a mladého politika kritizují. Ne příliš pozitivní ohlasy sklidila například koláž, na které je vyobrazen předseda pirátských poslanců Jakub Michálek, jak jde s lasem na korupčníky. A podobné emoce vyvolaly také další vizuály.Jaroš ale zmínil i další věci, které se mu nelíbí. Vadí mu například cílení na nevoliče strany, stejně jako skutečnost, že se Piráti dle jeho slov prezentují jako „ublížení“. Za špatné považuje i to, že Ferjenčík protežuje svou sestru, místopředsedkyni strany Olgu Richterovou. Zároveň se Jaroš domnívá, že mediální odbor evidentně nezvládá své kompetence a Ferjenčíka kritizuje za to, že nijak nereflektoval své chyby a nevyvodil žádné následky.Ferjenčík: Kampaně se přeceňujíSám Ferjenčík má ale na celou věc jasný názor. Nechal se totiž slyšet, že nechce hodnotit kampaň dva měsíce před volbami, tedy v momentě, kdy jde teprve „do tuhého“. Pokud by se však stalo, že koalice Pirátů a STAN nezvítězí, pak prý z funkce odstoupí. Uvedl však, že tento podnět považuje za nešťastný.Dotkl se ale i toho, co si o kampaních myslí.„Je to taktická sebevražda,“ tvrdí někteří členovéPokud jde o to, jak se k věci staví členové strany, panují zde různorodé názory. V anketě, která byla vytvořena v rámci diskuzního fóra Pirátů, zatím hlasovalo přes sto členů. Větší část z nich přitom hlasovala proti projednání odvolání Mikuláše Ferjenčíka z pozice vedoucího. Konkrétně bylo k dnešní 16. hodině pro 70 Pirátů, proti 99, zdrželo se 17.Například europoslanec Marcel Kolaja uvedl, že odvolat vedoucího mediálního odboru je taktická sebevražda.Pirátského poslance podpořil rovněž předseda strany Ivan Bartoš i Vít Rakušan, který je šéfem koaličního partnera – hnutí STAN.K těm, kteří se ale s návrhem Jaroše ztotožnili, patří třeba europoslankyně Markéta Gregorová. Ta tomuto kroku vyjádřila podporu.Stejně jako někteří členové i obyčejní lidé měli odlišné pohledy na věc. Na sociální síti se přitom na toto téma objevilo již spousta statusů a reakcí.Další pak hlásal, že jde doslova o „kapitulaci“.

Miroslav Zita Parta Hic "PirátSTAN"by měli najmout místo Ferjenčíka minimálně Zdeňka Izera. Alespoň by ten vtip měl kouzlo a člověk by se tomu zasmál, takhle je to jenom trapný vtip. 4

Červenáček Jak krásně se mi poslouchal rozhovor s nějakým panem profesorem, českým jazykovědcem. V tomto rozhovoru vedeném v duchu …ó ano, a ó nikoliv... řekl pan vědec hezky jadrně: ‚V češtině máme tři zápory. NE, NIKOLIV a HOVNO‘! Všechny dobře použitelné v názoru na Piráty. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 3

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, volby, sport, funkce, odvolání, mikuláš ferjenčík, piráti