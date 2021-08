https://cz.sputniknews.com/20210811/stovky-afghanskych-vojaku-se-vzdaly-talibum-v-okoli-mesta-kunduz-15452605.html

Stovky afghánských vojáků se vzdaly tálibům v okolí města Kundúz

Stovky afghánských vojáků se vzdaly tálibům v okolí města Kundúz

Stovky příslušníků afghánských bezpečnostních sil se vzdaly bojovníkům radikálního hnutí Tálibán* v okolí města Kundúzu u hranice s Tádžikistánem, oznámila... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-11T11:50+0200

2021-08-11T11:50+0200

2021-08-11T11:50+0200

situace na tádžicko-afghánské hranici. tálibán dobývá okresy

konflikt

afghánistán

talibán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/15174556_187:0:1611:801_1920x0_80_0_0_c4f0f08390c9464d07b3b61eb39dadb7.jpg

„Stovky vojáků, policistů a příslušníků sil odboje, kteří se nacházeli na letišti, se vzdali dnes ráno tálibům i s veškerou svou výstrojí,“ sdělil agentuře člen rady provincie Kundúz Amruddin Wali.V Afghánistánu již několik let trvá konfrontace vládních sil s táliby, kteří se zmocnili v posledních měsících značných území ve venkovských a pohraničních oblastech a zahájili ofenzívu na velká města. K vyostření dochází na pozadí stažení amerických vojsk, které označilo MZV RF za uznání Washingtonem krachu americké mise v Afghánistánu.Tálibové 6. srpna prohlásili, že dobyli město Zarandž, administrativní centrum provincie Nímróz na jihozápadě Afghánistánu, a pak i administrativní centra dalších osmi ze 34 provincií Afghánistánu včetně města Kundúzu 60 km od hraničního přechodu do Tádžikistánu.Podle názoru řady západních médií může přechod Kundúzu pod kontrolu vzbouřenců znamenat zlom ve vývoji situace v Afghánistánu. Přitom oficiální Kábul vyvrátil informaci o ztrátě kontroly nad Kundúzem. 10. srpna bojovníci oznámili, že dobyli Pol-e Chumrí, hlavní město provincie Baghlán, ležící na strategicky důležité dálnici z Kábulu do Mazáre Šerífu, největšího města na severu Afghánistánu. Přibližně sto kilometrů jižně města Pol-e Chumrí se nachází tunel Salang, který byl vybudován sovětskými odborníky a nachází se v oblasti stejnojmenného horského průsmyku v Hindúkuši.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210811/sveho-rozhodnuti-nelituji-biden-vyzval-afghanske-urady-aby-bojovaly-s-taliby-samostatne-15451067.html

Zdeno Tí dobré vycvičení afgansky vojaci teraz prídu o skalpy. 0

1

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konflikt, afghánistán, talibán