„Svého rozhodnutí nelituji“. Biden vyzval afghánskou vládu, aby bojovala s táliby samostatně

„Svého rozhodnutí nelituji“. Biden vyzval afghánskou vládu, aby bojovala s táliby samostatně

Prezident USA Joe Biden v úterý prohlásil, že afghánská vojska musí samostatně bránit svou zemi. Jeho slova zazněla na pozadí dobytí několika měst táliby v... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

„Během 20 let jsme utratili přes jeden trilion dolarů. Vycvičili jsme a vybavili moderním zařízením přes 300 tisíc afghánských vojáků. A afghánští vůdci musí sjednotit úsilí,“ sdělil Joe Biden novinářům v Bílém domě.Podotkl, že Spojené státy budou i nadále poskytovat afghánským vojákům bezprostřední leteckou podporu, poskytovat jim potraviny, zařízení, mzdy a zajišťovat bojeschopnost afghánského vojenského letectva. „Budeme i nadále plnit naše závazky,“ dodal prezident a prohlásil, že nelituje svého rozhodnutí stáhnout vojska.Joe Biden americkým vojákům přikázal, aby ukončili svou misi v Afghánistánu do konce srpna. Ústřední velení ozbrojených sil USA prohlásilo, že tento úkol je už splněn na více než 95 procent. Prezident Afghánistánu Ašraf Ghaní ve svém projevu v parlamentu minulý týden prohlásil, že stažení amerických vojsk je příčinou zhoršení situace v zemi.Hnutí Tálibán* v úterý oznámilo, že dobylo město Faráh (administrativní centrum stejnojmenné provincie na západě Afghánistánu) – již sedmé město takového významu za méně než týden.Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí USA Ned Price týž den prohlásil, že situace v oblasti bezpečnosti v Afghánistánu vyvolává vážné znepokojení Spojených států. „Naše činnost je ve dne v noci zaměřena na to, abychom našli východisko z této situace,“ řekl novinářům na denním briefingu a podotkl, že zvláštní zástupce USA pro usmíření v Afghánistánu Zalmay Khalilzad se nachází v Dauhá, kde se má sejít s představiteli zemí tohoto regionu a jednat o zmírnění násilí a o zastavení palby.Spojené státy provedly nedávno letecké útoky na táliby. Mluvčí Bílého domu John Kirby v pondělí prohlásil, že američtí vojáci budou pokračovat v leteckých útocích na podporu afghánských sil „kdy a kde to bude možné“, odmítl ale mluvit o tom, jestli si zachovají tuto pravomoc po 31. srpnu.Podotkl, že vládní síly mají převahu nad táliby v bojeschopnosti, a že Kábul musí samostatně řídit záležitosti v politické a vojenské sféře. V posledních týdnech probíhaly v mnoha afghánských městech a asi polovině ze 34 provincií země urputné boje mezi afghánskou armádou a bojovníky Tálibánu. Ministerstvo obrany Afghánistánu v úterý oznámilo, že až 47 bojovníků zahynulo v důsledku útoku na jejich úkryty v jižní provincii Kandahár.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Miner Peter Typická reakcia USA. V Afganistane rozbili, čo sa dalo a idú ďalej. Sýria, Irán, Bielorusko ešte nie sú podľa ich predstáv, treba sa sústrediť tam. Navyše ešte v nedohľadne sú tie hlavné ciele USA - Rusko a Čína. A potom sa čudujú, že stále väčšia časť sveta odmieta klaňať sa im a poslúchať. 3

bancafe Bidenovi neřekli, že obyvatelstvo Afganistánu je složeno s mnoha národu, Každý z národu má své kmeny a ti mají kmenové vůdce, Pak jsou zde další rozvrstvení podle sociálního zařazení, náboženství. Tedy voják národnosti Tadžik, Uzbek atd nemá zájem hájit a padnout za někoho na jihu, a opačně. Každý bude chránit jen své. Proti "původní" vládě, která začala rozdělovat půdu chudým o čemž vždy rozhodovali kmenoví vůdci nebyl pak prtoblém od USA najít spojence. Zaslali zbraně kmenovým vůdcům zaplatili a měli armádu proti Rusku a zákonné moci. Když poté z toho vznikl Taliban, který chtěl využit mocenského vakua / Bin Ladin se chtěl stát asi králem/ . To zase USA zaplatil těmto vůdcům aby se zbavili Talibanu, protože ten již také omezoval jejich zájmy. A nyní udělali stejnou chybu ,když USA chtěl z Afganistánu udělat něco po Evropském vzoru centralizovat stát pod jich diktát. Tím zase narušili zájmy jednotlivých národů a kmenů. Tak se nesmí divit, že je nikdo nepodporuje. 2

