„Udělala PR sobě i Andrejovi." Ewa Farna čelí kritice kvůli Babišovi

Nedávno jsme psali o tom, že český premiér Andrej Babiš vyrazil na koncert česko-polské zpěvačky Ewy Farne, který se konal minulý pátek na Litoměřicku. Na akci... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

Poté, co se fotografie z koncertu Ewy Farne objevila na profilu Andreje Babiše, strhla se reakční lavina.Fotka navíc neunikla ani samotné zpěvačce, která na ni i zareagovala. Babišovu fotku okomentovala slovy: „Snažím se lidi skrze hudbu spíš pojit a politiku na koncerty netahat. A je mi hodně nepříjemné, že jste ji tam přivedl. Cítím se zneužita.“I když od této „kauzy“ uplynulo už pár dní, vypadá to, že někteří na tento Babišův čin nezapomínají. Když totiž Eva na svém profilu zveřejnila novou fotografii, opět se téma stočilo na nedávný koncert a Babišovu selfie.Pod snímkem se totiž v komentářích ozval řeporyjský starosta Pavel Novotný, který se k nedávné kauze vrátil a opět rozpoutal bujarou diskuzi.Pod jeho komentářem se však strhla diskuze. Někteří s názorem Novotného souhlasili, ale další měli na celou věc trošku jiný pohled.A i další si mysleli, že Ewa Babišovi spíše pomohla a sebe naopak ztrapnila:V komentářích se tak schylovalo od běžné výměny názorů až k pořádné přestřelce.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

skylla farna je prototyp inteligence 3

Seki18 spolu s prasoidem z Řeporyjí to ladí 3

