V Rusku poukázali na prokázanou účinnost a bezpečnost Sputniku V

„V průběhu jednoho roku prokázala vakcína Sputnik V svou nejvyšší bezpečnost a efektivitu v boji s koronavirem na základě zkušeností s jejím používáním v předních zemích světa,“ uvádí jeho slova tisková služba RFPI.11. srpna uplynul rok ode dne, kdy prezident RF Vladimir Putin oznámil registraci první na světě vakcíny proti covidu-19 – ruského přípravku Sputnik V.Podle informace RFPI je nyní Sputnik V zaregistrován v 69 zemích světa s celkovým počtem obyvatelstva 3,7 miliardy lidí. Podle počtu schválení státními regulačními úřady je ruská vakcína na druhém místě na světě. Sputnik V se vyrábí v Uzbekistánu, Bělorusku, Argentině a Vietnamu. RFPI oznámil také partnerství pro výrobu vakcíny s 20 společnostmi ve 14 státech.Podle výsledků výzkumů činí účinnost vakcíny proti indickému kmenu delta 83,1 %. Uvádí se, že přípravek snižuje nebezpečí nákazy šestinásobně a účinnost vakcíny v zabránění hospitalizaci činí 94,4 %.V RFPI kromě toho dodávají, že efektivita vakcíny činí 97,6 % podle výsledků analýzy informací o případech koronaviru mezi občany Ruska, naočkovanými oběma složkami vakcíny v období od 5. prosince 2020 do 31. března 2021. Přitom byl Sputnik V vyvinut na ověřené a dobře prozkoumané platformě lidských adenovirových vektorů, které vyvolávají obyčejné nachlazení a s nimiž se lidstvo setkávalo po tisíciletí.Matovič se nechal očkovat Sputnikem VKoncem července vicepremiér a ministr financí Slovenska, bývalý premiér této země Igor Matovič dostal první dávku ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V. Oznámil to na své stránce na Facebooku. Slovenský vicepremiér doplnil svou zprávu fotografií očkovacího certifikátu, v němž stojí, že dostal první injekci Sputniku V 26. července. Čekal na svou řadu 26 dní, oznámil Matovič.Bývalý slovenský premiér ostře zkritizoval úřady za „démonizaci“ ruské vakcíny. Nebýt kampaně proti Sputniku V, bylo by možné naočkovat už půl milionu lidí, pro úřady však byl „stupidní boj s Ruskem a s Matovičem“ důležitější než lidské životy a zdraví, podotkl.Slovensko koupilo od Ruska vakcínu v březnu. Nákup vyvolal skandál, jeho iniciátorem byl totiž Matovič, tehdejší šéf vlády, avšak skutečnost, že přijal toto rozhodnutí samostatně, se nelíbila prezidentce Zuzaně Čaputové a jejím kolegům ve vládní koalici. V důsledku toho podal Matovič demisi.Slovenská republika nakoupila Sputnik V na očkování 100 tisíc lidí, kvůli nízké poptávce však byla vakcinace pozastavena.Rusko odkoupilo nepoužité dávky vakcíny.

Vlaimir Viktorson vakcinácia Sputnikom bola pozastavená kvôli politikárčeniu, podvodom a sabotáži, dopyt (poptávka) bola vyššia než ponuka, ale väčšina záujemcov bola odmietnutá, alebo nebolo rôznym spôsobom umožnené Sputnik prijať 2

Ykcenaj Naj Je třeba si uvědomit co je vakcína a co je zásah do DNA člověka-tudíž do každé lidské buňky-Ta se dá práskat ve velkém ale skutečnou vakcínu je třeba kultivovat a nejde tak rychle proto rusové spolupracují se spoustou výrobců 2

