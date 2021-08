https://cz.sputniknews.com/20210811/vedci-zjistili-ze-kmen-koronaviru-iota-zvysuje-umrtnost-o-82-procent-15452463.html

Vědci zjistili, že kmen koronaviru ióta zvyšuje úmrtnost o 82 procent

Vědci zjistili, že kmen koronaviru ióta zvyšuje úmrtnost o 82 procent

Varianta koronaviru ióta může zvýšit počet úmrtí na infekci covidu-19 o 46-82 % u starších lidí. K takovému závěru došli odborníci z Departementu zdravotnictví... 11.08.2021

Během výzkumu vědci analyzovali epidemiologické údaje shromážděné v New Yorku od listopadu 2020 do dubna 2021, přičemž provedli matematické modelování k určení rychlosti přenosu, schopnosti vyhýbat se imunitě a smrtelnosti uvedeného kmene.Autoři vědecké práce zjistili, že v porovnání s jinými kmeny varianta ióta zvýšila úmrtnost při nákaze o 46 % u osob ve věku 45–64 let, o 82 % ve věku 65–74 let, o 62 % v případě osob starších 75 let.Navíc podle odborníků byla přenosová rychlost B. 1,526 o 15-25 % vyšší než u dříve cirkulujících kmenů. Přitom dokázal překonat imunitu u 0–10 % těch, kteří již dříve překonali infekci.Kmen koronaviru ióta byl poprvé identifikován v New Yorku v listopadu 2020, později se rozšířil po celých Spojených státech a následně byl nalezen v dalších 27 zemích světa. Podle vědeckých údajů byla ióta dominantním kmenem v New Yorku od listopadu 2020 do března 2021, po objevení se nakažlivější varianty B. 1.1.7 (alfa) se rozšířenost B. 1,526 postupně snižovala.Světová zdravotnická organizace v březnu zařadila kmen ióta do seznamu kmenů „představujících zájem“. Do seznamu „znepokojivých“ zařadila WHO čtyři varianty: alfa (britská), beta (jihoafrická), gama (brazilská) a delta (indická).

