https://cz.sputniknews.com/20210811/vy-si-z-ceska-delate-fotbalovou-barcelonu-pekarova-adamova-utoci-na-vladu-pres-messiho-15460839.html

„Vy si z Česka děláte fotbalovou Barcelonu!“ Pekarová Adamová útočí na vládu přes Messiho

„Vy si z Česka děláte fotbalovou Barcelonu!“ Pekarová Adamová útočí na vládu přes Messiho

Jak sama šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přiznává, fotbalu moc nerozumí. Přitom ale nepochybuje, že ekonomice rozumí natolik dobře, aby dokázala srovnat... 11.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-11T23:22+0200

2021-08-11T23:22+0200

2021-08-11T23:38+0200

česko

lionel messi

barcelona

alena schillerová

zadluženost

markéta šichtařová

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/13103593_0:111:1406:902_1920x0_80_0_0_19038fb5e302e705afe145c1f760e0a0.jpg

Nejžhavější sportovní novinkou posledních dnů je zpráva o tom, že držitel šesti Zlatých míčů a fotbalová legenda Lionel Messi opustil klub Barcelona a připojil se k pařížskému klubu PSG. Podle oficiálních informací k tomu došlo kvůli finančním a strukturálním překážkám ze strany La Ligy, které neumožňovaly Barceloně podepsat s Messim další kontrakt. Tuto zprávu následně okomentovala i ministryně financí Česka Alena Schillerová, která uvedla, že jde o konec celé epochy.Ukázalo se, že předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se ve srovnání se Schillerovou o fotbal až tak moc nezajímá, avšak to pro ni nebyl důvod, aby tuto aktuální sportovní zprávu nepoužila k útoku na svého politického soupeře. Adamová totiž poznamenala, že kvůli současné vládě se takovou fotbalovou Barcelonou může stát dokonce i Česká republika.Ideologické šílenstvíČeská ekonomka Markéta Šichtařová varovala před nedozírnými důsledky současné ekonomické a sociální politiky v České republice. Ve svém blogu na iDNES.cz konstatuje, že nynější strategie vlády vede ke znevýhodnění ekonomicky nejaktivnější skupiny obyvatelstva a zdražení bydlení.Poslední kroky a prohlášení ze strany řady politických stran potvrzují rostoucí tendenci k otáčení české politiky doleva. Současné trendy označuje česká odbornice Markéta Šichtařová za ideologické šílenství, které nezná mezí, a jako příklad uvádí opoziční koalici Spolu, jejíž představitelé prosazují zavedení možnosti bezúročné půjčky na splacení části hypotéky, kterou by financoval stát.Šichtařová tvrdí, že tento přístup vede k přerozdělování a tím pádem ke znevýhodnění dalších skupin obyvatelstva, které prostřednictvím svých daní budou muset financovat výdaje těch, kdo si to nemůže zajistit sám. Podle názoru Šichtařové by se měl stát místo toho postarat o to, aby zabránil zbytečnému nárůstu cen nemovitostí, v jehož důsledku se bydlení stává čím dál tím méně dostupné. Příčinou tohoto nárůstu je také politika státu, který nadměrným tiskem peněz vyvolává zdražení nemovitostí.

barcelona

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lionel messi, barcelona, alena schillerová, zadluženost, markéta šichtařová , markéta pekarová adamová