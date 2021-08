https://cz.sputniknews.com/20210811/zname-recept-na-dokonale-nadychane-palacinky-zkusene-hospodynky-vzdy-pridavaji-jednu-tajnou-prisadu-15454295.html

Známe recept na dokonale nadýchané palačinky. Zkušené hospodyňky vždy přidávají jednu tajnou přísadu

Současné hospodyňky vylepšily staletími osvědčený recept na přípravu palačinek.

2021-08-11T14:34+0200

Není žádným tajemstvím, že některé kromě mléka přidávají do těsta na palačinky vodu, ale je lepší nahradit chladnou vodu vroucí. Proč? Vařící voda se do palačinek přidává ze dvou důvodů. Jednak trochu spaří mouku a palačinky budou tenké, jemné, a přitom se nebudou na pánvi trhat.Díky vroucí vodě můžete získat krajkové palačinky s otvory, které mnohé ženy v domácnosti nedokáží vytvořit. Prostě neznají vychytávku s vroucí vodou.Recept na perfektní palačinky s pomocí vroucí vodyPotřebujeme dvě sklenice mouky, 500 ml mléka, 250 ml vroucí vody, lžíci cukru, půl lžíce soli, lžíci másla a rostlinného oleje a 3 vejce.Takové množství ingrediencí stačí k přípravě asi 20 palačinek.Příprava:Jaké palačinky měli v oblibě sovětští lídřiŠéfkuchař z Kremlu Anatolij Galkin deníku Večerňaja Moskva uvedl, že všichni ruští vládci vždycky měli rádi palačinky a mají je rádi až do dnešního dne. V Kremlu během svátku vždy připravovali palačinky a během týdne, kdy se slaví maslenica, je podle tradice podávali každý den.Nejčastěji v Kremlu podávali palačinky s rybou, kaviárem, ale také s medem a se smetanou.Galkin také prozradil, že speciálně pro Gorbačova lososa přiváželi z Murmansku – toho nejlepšího, tedy růžového a mastného. Odborník uvedl, že losos, který se prodává v obchodech, tomu murmanskému nesahá ani po kotníky.

Červenáček Teď už není přísada tajná. Jen málo známá. K. Olinka, nedebil a hecker z povolání, do palačinek přidává bramborové klíčky + vzácná koření. Proto ty záchvaty při každém sednutí ke klávesnici. Našim trollům může vyspělost jen závidět. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 2

