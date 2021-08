https://cz.sputniknews.com/20210812/beloruska-policie-zatkla-byvaleho-velvyslance-na-slovensku-igora-lescenu-15465021.html

Běloruská policie zatkla bývalého velvyslance na Slovensku Igora Leščeňu

Bývalý běloruský diplomat a člen opoziční platformy Schod, Igor Leščeňa, byl zadržen v Minsku. Někdejší velvyslanec Běloruska na Slovensku, který opustil svůj... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

Běloruská policie zadržela v Minsku bývalého diplomata Igora Leščeňu, který v minulých letech působil jako velvyslanec Běloruska na Slovensku, v Izraeli a Egyptě. Posledním působištěm Leščeni byla právě Bratislava, kde dotyčný zastával funkci běloruského velvyslance. Svůj post však opustil v srpnu loňského roku, a to krátce poté, co veřejně vyjádřil podporu protestujícím a odsoudil zásah vlády proti opozičním demonstrantům.Igor Leščeňa se tak stal prvním vedoucím běloruského zastupitelstva, který otevřeně podpořil opoziční hnutí. Podle předběžných informací bylo již několik zadržených členů opoziční platformy Schod propuštěno, samotný Leščeňa však zůstává ve vazbě. Uvádí se, že minulý měsíc běloruský prezident Alexandr Lukašenko během setkání s běloruskými diplomaty přítomné varoval před následky podpory opozice. Poznamenal totiž, že „ti úředníci, kteří nebudou stát při národu, státu a prezidentovi, pocítí následky svého konání”.Tichanovská žádá o větší nátlak na Lukašenkův režimBývalá kandidátka na funkci běloruského prezidenta Svetlana Tichanovská dorazila na pracovní návštěvu Norska na pozvání tamní ministryně zahraničních věcí Ine Marie Eriksen Søreideové. Informoval o tom kanál Telegram hlavní představitelky běloruské opozice.Během návštěvy se politička setká s předsedkyní zahraničního výboru norského parlamentu Anniken Huitfeldtovou a státním tajemníkem ministerstva zahraničních věcí Audunem Halvorsenem, který nominoval Tichanovskou na Nobelovu cenu. Hlavními tématy jednání bude urovnání politické krize v Bělorusku a zvýšení nátlaku na prezidenta Běloruska Alexandra Lukašenka.Tichanovská se chystá především požádat Norsko o poskytnutí pomoci a podpory pronásledovaným Bělorusům a jejich rodinným příslušníkům, aktivistům za lidská práva a studentům, kteří chtějí emigrovat do zemí Evropské unie.Kromě toho představitelka opozice v rámci své návštěvy posoudí se Svenem Tore Holzetherem, výkonným ředitelem společnosti Yara, možnost ukončení spolupráce mezi norskou společností a akciovou společností Belaruskali, která je považována za hlavní zdroj příjmů „Lukašenkova režimu“.

jaroslav blazek Lumpy je třeba zavírat. 4

Zdeněk Krátký Loajalitou státního zaměstnance se rozumí, že nekouše do rukou, které jej krmí. 3

