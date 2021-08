https://cz.sputniknews.com/20210812/britska-turisticka-lod-se-potopila-u-reckeho-ostrova-zachranari-patraji-po-17-lidech-15463229.html

U řeckého ostrova se potopila britská turistická loď. Záchranáři pátrají po 17 lidech

Na místě neštěstí operují lodě záchranářů i vrtulník řeckého námořnictva. Událost se odehrála u ostrova Milos v Egejském moři. 12.08.2021, Sputnik Česká republika

Turistická loď se převrátila severozápadně od ostrova. Na ministerstvu dopravy uvedli, že nouzový signál vyslala třicetimetrová jachta. Starosta Milosu Manolis Mikelis uvedl, že se pátralo po 17 lidech. Záchranáři se je snaží vytáhnout z moře.Záchranné operace se účastní tři hlídkové čluny, loď námořnictva a vojenský vrtulník. Na místo neštěstí se vydala i osobní loď Sea Jet 2.Záchranářům se nakonec podařilo všechny lidi z vody vytáhnout. Všichni cestující jsou nyní v bezpečí.Všichni turisté byli řeckými občany. Na palubě byly i tři děti.Ostrov je oblíbenou destinací britských turistů. Milos je známý pro své sochy řeckých bohů Asklépia, Apollóna, Poseidona, a Afrodity.

Lubomír Balvín

Mělo by jít také o to, jestli kolik anglických turistek vezlo do Řecka covid. V rámci tajného feministického hesla úchylného Západu a USA k šíření covidu: "Covid zabíja mužov - šírme ho!"

