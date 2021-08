https://cz.sputniknews.com/20210812/britsky-stribrny-medailista-z-olympiady-v-tokiu-byl-obvinen-z-pouzivani-dopingu-15472435.html

Britský stříbrný medailista z Olympiády v Tokiu byl obviněn z používání dopingu

Člen štafety v běhu na 4x100 metrů na Olympiádě v Tokiu Chijindu Ujah je podezírán z použití zakázaných látek. Dopingový test britského atleta byl totiž... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

svět

doping

diskvalifikace

olympijské hry

Dnes média informovala o tom, že dopingový test britského atleta Chijindua Ujaha, který se stal stříbrným medailistou na letošních Olympijských hrách v Tokiu jako člen štafety v běhu 4x100 metrů, byl pozitivní. Uvádí se, že ve vzorku britského sportovce byly nalezeny zakázané látky ostarin a S-23, které jsou selektivními modulátory receptoru androhgenu (SARM). Tyto látky pomáhají při tvorbě svalové hmoty a mají obdobný mechanismus jako steroidy.Jednotka pro bezúhonnost atletiky již informovala, že činnost Chijindua Ujaha je provizorně pozastavena. V případě, že vzorek B bude také pozitivní a použití dopingu bude potvrzeno, čtyři britští sportovci přijdou o stříbrné medaile. Kromě samotného Chijindua Ujaha budou totiž zbaveni medailí také jeho kolegové ve štafetě - Nethaneel Mitchell-Blake, Zharnel Hughes a Richard Kilty.Kromě Ujaha jsou z použití dopingu podezřelí i další sportovci, a sice běžec na středních tratích, reprezentant Maroka Sádik Michu, koulář z Gruzie Benik Abramjan a sprinter z Keňské republiky Mark Otieno Odhiambo.Perušič nakažený covidem-19 požaduje odškodněníDříve jsme informovali o tom, že jeden z účastníků olympiády - beach volejbalista Ondřej Perušič, účastník Olympijských her v Tokiu, který se nakazil covidem-19 během letu z Prahy do Tokia, požaduje po Českém olympijském výboru finanční náhradu.Vzhledem k nákaze mohl Perušič se svým spoluhráčem Davidem Schweinerem nastoupit až od druhého utkání olympijského turnaje a nejen to, kvůli úvodní kontumaci bohužel vypadli už ve skupině.Po návratu z olympiády se oba sportovci rozhodli, že budou požadovat finanční náhradu. Sdělil to Martin Lébl, mluvčí agentury Sportfin, která oba olympijské sportovce zastupuje.Perušič uvedl, že na palubě letadla, kterým letěli do Tokia, určitě došlo k porušení protiepidemických předpisů, a to zejména ohledně nošení roušek a respirátorů. „Do jaké míry se jedná o odpovědnost organizátora letu nebo jednotlivých pasažérů, by měl rozhodnout nezávislý vyšetřující orgán,“ řekl.

fakacpindos To je Brit, jak pojď na mě z boku :o))) Jinak ukáčka jsou určitě v šoku, že to nebyl Rus 0

1

