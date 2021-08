https://cz.sputniknews.com/20210812/budeme-zatazeni-do-manevru-proti-rusku-carnogursky-varuje-sr-pred-vstupem-do-krymske-platformy-15467324.html

Budeme zataženi do manévrů proti Rusku. Čarnogurský varuje SR před vstupem do Krymské platformy

Budeme zataženi do manévrů proti Rusku. Čarnogurský varuje SR před vstupem do Krymské platformy

Bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský okomentoval ukrajinskou iniciativu s názvem Krymská platforma, vytvořenou za účelem návratu Krymu k území Ukrajiny... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém textu uveřejněném na stránkách Slovensko-ruské společnosti bývalý slovenský politik Ján Čarnogurský připomněl slova německého kancléře Otto von Bismarcka, který tvrdil, že Ukrajina může být využita Západem v boji proti Rusku. Podle Čarnogurského je právě tato strategie v posledních letech intenzivně realizována, kdy vojska NATO přesouvají své těžké zbraně směrem k ruským hranicím. Tyto tendence se ještě zesílily poté, co se prezidentského úřadu v USA ujal Joe Biden. Dalším případem nárůstu napětí poblíž ruských hranic je červnový incident s britským torpédoborcem Defender, který překročil hranici, v důsledku čehož ruské pohraniční síly musely sáhnout po varovných výstřelech a taktický bombardér Su-24M uskutečnil varovné shození bomb.Jak uvádí Čarnogurský ve svém textu, v nejbližší době se těžko dá očekávat snížení napětí mezi Západem a Ruskem, přispět k tomu může i realizace ukrajinské iniciativy Krymská platforma, v jejímž rámci se má 23. srpna v Kyjevě konat inaugurační summit. Tato iniciativa vznikla za účelem návratu Krymu k území Ukrajiny, svou účast již avizovala i Slovenská republika. Čarnogurský přitom tvrdí, že to může skončit vyostřením konfliktu mezi Moskvou a účastníky zmíněné iniciativy.Rusko označilo Černé moře za prostor nebezpečné konfrontaceČerné moře se mění v prostor nebezpečné vojenské konfrontace a cvičení NATO v regionu provokují konflikty. Minulý týden to v rozhovoru pro Sputnik prohlásil ředitel Čtvrtého evropského odboru Ministerstva zahraničí RF Jurij Pilipson.Řekl, že Rusko bude i nadále podnikat opatření na zajištění národní bezpečnosti pomocí diplomatických a jiných nástrojů.

