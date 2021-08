https://cz.sputniknews.com/20210812/cesi-jsou-zdegenerovany-narod-na-internetu-se-rozhorela-debata-proc-roste-babisuv-rating--15464265.html

„Češi jsou zdegenerovaný národ." Na internetu se rozhořela debata, proč roste Babišův rating

Diskusi na Twitteru začal senátor a místopředseda TOP 09 Herbert Pavera. Vyjádřil rozhořčení nad posledními kroky premiéra a položil otázku, kdy premiéra konečně zavřou.V komentářích někteří uživatelé uvedli, že vidí důvody Babišova úspěchu v tichých voličích, na jejichž adresu nešetřili silnými slovy.„Češi jsou zdegenerovaný národ. Jejich obecným mottem je: nevadí mi, že je to teď horší, hlavně když je soused nas*aný. A tihle lidé volí ANO,“ napsal jeden komentující.„No, vzhledem k tomu, co se dělo v 50. letech a pak vlastně až do 89', je výhled dost pesimistický... Nehledě na zbytek světa. Lidi jsou prostě z větší části tupí a snadno manipulovatelní. Tu tupost ještě podporují sociální sítě,“ poznamenal uživatel jménem Jaromír Kuželka.„Snad jen jedinkrát měl M. Zeman pravdu, to když komentoval úroveň inteligence a konzumu alkoholu u českého obyvatelstva. Co zde pak čekat jiného...?! Bohužel, asi si tento národ nic jiného nezaslouží,“ napsala ještě jedna komentátorka.„Problém totiž není premiér. Problém je inteligenční a sociální potenciál obyvatelstva,” dodal další.Připomeňme, že podle červencového průzkumu agentury Median hnutí ANO Andreje Babiše získalo 26 procent hlasů. Po měsících poklesu na začátku roku a v jarních měsících spojených s covidovou situací je nyní podle Medianu ANO opět poměrně stabilně v čele žebříčku.Svou sílu podle výzkumníků generuje ANO zejména mezi svými tradičními voličskými skupinami. U lidí nad 55 let věku by získalo více než polovinu hlasů.Zmiňme také, že z nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění vyplývá, že nejvíce věří lidé ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO), důvěřuje mu 46 procent občanů. Nejvyšší nedůvěru si naopak výzkumníci zapsali u premiéra Andreje Babiše, kterému nedůvěřuje 67 procent lidí.

