Cestující, který přežil havárii Mi-8 na Kamčatce, vysvětlil, jak se mu to podařilo

Turista Viktor Stvolkin, který přežil pád vrtulníku Mi-8 na Kamčatce, promluvil o katastrofě a o tom, jak se mu podařilo přežít. 12.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-12T12:21+0200

2021-08-12T12:21+0200

2021-08-12T12:21+0200

svět

rusko

nehoda

havárie

vrtulník

kamčatka

„Během letu jsem kvůli špatné viditelnosti v oknech helikoptéry spal, proto jsem pocítil, co se stalo, až když mi proud vody vletěl do obličeje. Vedle mě seděl syn mého přítele. Byl připoután bezpečnostními pásy a já jsem ho nestihl z toho vytáhnout, protože jsem se probudil pozdě. Stihl jsem odepnout jen sebe, načež mě to okamžitě vyhodilo nahoru do kokpitu helikoptéry. Byl tam malý prostor se vzduchem, který se mi podařilo vdechnout, “ řekl turista.Podle jeho slov se vrtulník okamžitě naplnil vodou. On seděl v první řadě, dveře do kabiny pilotů byly otevřeny a podařilo se mu dostat ven rozbitým sklem.Zdůraznil, že se mu podařilo se zachránit díky přesnému algoritmu akcí v nouzových situacích a vytrvalosti.„Voda byla velmi studená, nízká mlha. Kolem se už hrabali lidé a volali o pomoc. Zachránit se svými silami jsem už nemohl. Tenisky mě táhly ke dnu. Stěží jsem je dokázal sundat. Plavat na břiše jsem nemohl a pochopil jsem, že v takových podmínkách dlouho nevydržím. Naštěstí doslova za pět minut připluly dvě lodě s lidmi. Vytáhli mě z vody jako prvního. Druhým člověkem, kterého zachránili, byla průvodkyně Anastasia. Poté vytáhli druhého pilota a mechanika. Podle slov dalších přeživších vyletěl druhý pilot z kokpitu i s křeslem,“ pokračoval ve vyprávění Stvolkin.Záchranáři podle něj pracovali velmi rychle, a to zachránilo život těm, kteří byli ve vodě. Na břehu zabalili zachráněné lidi do přikrývek a dali jim teplé nápoje.„Jak jsme se později dozvěděli, pracovníci Kronocké přírodní rezervace stáli na břehu a čekali na přistání vrtulníku. Poté, co uslyšeli ránu, okamžitě nasedli do lodí, pluli k nám a zachránili nás,“ řekl na závěr Viktor.Vrtulník Mi-8 spadl dnes ráno do Kurilského jezera na jihu Kamčatky. Na palubě byli tři členové posádky a 13 cestujících, včetně jednoho dítěte. Osm lidí bylo zachráněno, několik z nich bylo převezeno do nemocnice v Petropavlovsku-Kamčatském, dva jsou ve vážném stavu. Pátrání po dalších osmi lidech pokračuje. Záchrannou akci komplikuje to, že vrtulník leží v hloubce více než 130 metrů.

rusko

kamčatka

2021

rusko, nehoda, havárie, vrtulník, kamčatka