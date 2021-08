https://cz.sputniknews.com/20210812/dalsi-informace-o-covidu-19-v-cesku-nove-nakazeni-jsou-ze-tri-ctvrtin-neockovani-15463426.html

Další informace o covidu-19 v Česku. Nově nakažení jsou ze tří čtvrtin neočkovaní

Další informace o covidu-19 v Česku. Nově nakažení jsou ze tří čtvrtin neočkovaní

Za červenec a srpen byly zveřejněny nové koronavirové údaje, ze kterých vyplývá, že aktuálně je v Česku mezi nově nakaženými nemoci covid-19 75 procent lidí... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

Po neočkovaných v žebříčku nově nakažených následují lidé s první dávkou a lidé nakažení v bezprostřední době po druhé dávce očkování. V červenci zemřelo 14 lidí s koronavirem, deset z nich bylo neočkovaných, průměrný věk činil 73 let.Odborníci aktuálně očekávají, že situace se bude zhoršovat, protože denně také přibývají nové případy a hospitalizace. Ze studií také vyplývá, že prvním očkovaným na přelomu roku budou po devíti měsících docházet protilátky.Podle něj se nákazy seniorů pohybují pod deseti případy denně a vakcinace prokazatelně brání těžkému průběhu nemoci, což platí také u seniorů. „Od července pouze u 7,7 procenta seniorů nakažených po očkování byl hlášen těžký průběh, v přepočtu na celou kohortu nakažených po očkování je to méně než 2,2 procenta,“ uvedl Dušek.Za červenec bylo na jednotkách intenzivní péče s covidem-19 hospitalizováno 42 pacientů, 72 procent z nich nebyli očkovaní.Podle mluvčí ÚZIS data za srpen kopírují červenec.Za srpen bylo aktuálně odhaleno 1 160 pozitivních, 73 procent z nich je neočkovaných, 40 hospitalizovaných je v průměrném věku 71 let. Znovunakažených bylo v červenci 225 osob, 76 procent z nich je neočkovaných, 14 % očkovaných první dávkou a deset procent s dokončeným očkováním.Covid-19 v ČeskuVe středu přibylo v Česku celkem 223 nových případů nakažení koronavirem, je to o 17 více než minulou středu. Počet pacientů, kteří jsou momentálně hospitalizováni, je 52, z toho 13 nakažených je v těžkém stavu. Zdravotníci podali dalších 49 966 dávek očkování. Laboratoře provedly 29 049 PCR testů a 48 326 antigenních testů.Podle posledních údajů se nejrychleji nákaza šíří ve dvou okresech Jihočeského kraje. V jihlavském i českobudějovickém regionu za posledních sedm dní přibylo zhruba 25 nakažených na sto tisíc obyvatel.Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, kleslo na hodnotu 1,11. Nad kritickou hodnotou jedna se drží už od neděle. Číslo udává, kolik jeden pozitivně testovaný kolem sebe nakazil lidí. Pokud by bylo číslo menší než jedna, znamenalo by to, že pandemie ustupuje.Koronavirus si v České republice vybral už přes 30 tisíc obětí. Aktuálně statistika uvádí 30 371 zemřelých, kterým byl diagnostikován covid-19.

