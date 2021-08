https://cz.sputniknews.com/20210812/dalsi-migranti-v-cesku-ridic-dodavky-ujizdel-policistum-ale-havaroval-15462240.html

Další migranti v Česku. Řidič dodávky ujížděl policistům, ale havaroval

Na dálnici D1 nedaleko Prahy dnes ráno policisté pronásledovali řidiče dodávky, který nezastavil při běžné kontrole. Místo toho začal ujíždět do hlavního... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

Do pronásledování řidiče bylo zapojeno několik policejních hlídek, včetně pohotovostní motorizované jednotky. Dodávka ze středních Čech po D1 projela ulici 5. května, Nuselský most a dále do Argentinské ulice v Holešovicích, kde vozidlo prorazilo závoru do areálu jedné z firem a havarovalo.Následně řidič se skupinou migrantů převážně ze Sýrie začal utíkat. Aktuálně policisté zadrželi 29 migrantů.Portál TN.cz uvádí, že do pátrání po migrantech se zapojila také helikoptéra. Zadržení migranti byli z místa odvezeni policejním antonem.Přijetí „prověřených uprchlíků“Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová zkritizovala vládu, že nebyla schopna přijmout alespoň několik desítek uprchlíků. Pokud bude ve vládě, tak to změní. Zemím, které jsou v nárazníkovém pásmu, je nutné pomoci.Pražská předsedkyně koalice SPOLU v Praze Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro Novinky.cz promluvila o nejpalčivějších problémech, kterým Česká republika čelí. Navzdory nárůstu pokusů o překročení hranic EU nepovažuje migraci za důležité politické téma.Když se jí ale novinářka vyptávala, zda by coby členka kabinetu podpořila přijetí uprchlíků z „nárazníkových zemí“, nejdříve se vyhýbala odpovědi, a dokonce ji obvinila z nahrávání premiéru Andreji Babišovi (ANO).Novinářka však od ní stále chtěla slyšet konkrétní odpověď, zda TOP 09 chce přijmout uprchlíky, nebo ne. Nakonec se od Pekarové Adamové doslechla, že ano, ale pokud budou prověření.

Karel Adam Fuj, takto honit chudáky uprchlíky ze Sýrie kteří utíkají od zlého Asada a ruských okupantů. 11

Martin Macháček Ta paní Adamová či Pekarová, to je dutá hlava s vypoulenýma očima. Tací lidé by měli spravovat naši zemi? 10

česká republika

