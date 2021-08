https://cz.sputniknews.com/20210812/dalsi-sankce-slovensky-premier-heger-vyzval-lukasenka-k-propusteni-byvaleho-beloruskeho-velvyslance-15472075.html

Další sankce? Slovenský premiér Heger vyzval Lukašenka k propuštění bývalého běloruského velvyslance

Slovenský premiér Eduard Heger opětovně vyzývá prezidenta Běloruska Alexandra Lukašenka, aby propustil všechny politické vězně, včetně bývalého běloruského... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

Heger tak tímto způsobem reaguje na zadržení bývalého velvyslance. Ten jako první vedoucí diplomatického zastoupení veřejně podpořil loňské protesty proti režimu běloruského prezidenta.Je tedy jasné, že Heger považuje Lukašenkův režim v Bělorusku za nedemokratický, nelegitimní a násilnický.Při této příležitosti slovenský premiér připomněl také zmanipulované prezidentské volby. Ty se konaly loni v srpnu a od začátku byly doprovázeny protesty, ale také stupňováním násilností, velkým zatýkáním, stejně jako vězněním novinářů, občanských aktivistů či dalších lidí, kteří měli jiný názor než běloruský prezident.V souvislosti s Běloruskem přišla řeč i na to, že několik zemí EU, zejména Litva, dnes čelí velkému náporu nelegálních migrantů ze třetích zemí. Ty Lukašenkův režim zneužívá k politickým účelům a vydírá tak své kritiky.Zadržení LeščeniBývalý běloruský diplomat a člen opoziční platformy Schod, Igor Leščeňa, byl zadržen v Minsku. Někdejší velvyslanec Běloruska na Slovensku, který opustil svůj úřad v srpnu loňského roku, byl zatčen spolu s dalšími zástupci Schodu. Příslušníci policie provedli domovní prohlídku u desítek delegátů tohoto uskupení, a to včetně Leščeňova bytu.Běloruská policie zadržela v Minsku bývalého diplomata Igora Leščeňu, který v minulých letech působil jako velvyslanec Běloruska na Slovensku, v Izraeli a Egyptě. Posledním působištěm Leščeni byla právě Bratislava, kde dotyčný zastával funkci běloruského velvyslance. Svůj post však opustil v srpnu loňského roku, a to krátce poté, co veřejně vyjádřil podporu protestujícím a odsoudil zásah vlády proti opozičním demonstrantům.Igor Leščeňa se tak stal prvním vedoucím běloruského zastupitelstva, který otevřeně podpořil opoziční hnutí. Podle předběžných informací bylo již několik zadržených členů opoziční platformy Schod propuštěno, samotný Leščeňa však zůstává ve vazbě.Uvádí se, že minulý měsíc běloruský prezident Alexandr Lukašenko během setkání s běloruskými diplomaty přítomné varoval před následky podpory opozice. Poznamenal totiž, že „ti úředníci, kteří nebudou stát při národu, státu a prezidentovi, pocítí následky svého konání“.

