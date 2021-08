https://cz.sputniknews.com/20210812/dcera-caputove-v-matcinych-slepeji-nepujde-rozjizdi-karieru-modelky-a-jiz-ukazala-prvni-profi-fotky-15466207.html

Dcera Čaputové v matčiných šlépějí nepůjde. Rozjíždí kariéru modelky a již ukázala první profi fotky

Sedmnáctiletá dcera Emma slovenské prezidentky Zuzany Čaputové se rozhodla, že dobyje svět modelingu. Při studiu na střední škole tak rozjíždí slibnou kariéru... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

To, že Emmě nevadí pozornost fotoaparátů a kamer, bylo jasné už v době, kdy se začala objevovat ve společnosti po boku své matky. Možná i proto se nyní rozhodla, že zkusí štěstí v oblasti modelingu. A není se čemu divit, jelikož tato mladá, krásná a sympatická slečna má rozhodně čím zaujmout.Modrooká blondýnka na fotkách, které publikovala na svém Instagramu, pózuje ve stylovém saku i v elegantních šatech.Na půvabu jí přidává nejen dokonalá postava, ale také velmi krásná tvář, kterou zdobí neobvyklé a nepřehlédnutelné znamínko krásy. I to by pro ni mohlo být vstupenkou do tohoto světa módy. Velkým plusem navíc je, že je tato kráska součástí prestižní modelingové agentury Exit Model Management, která by ji mohla dostat do světa. A zdá se, že ze své dcery má radost i prezidentka, která ji v tom, co dělá, naplno podporuje.Pokud jde o Emmu, na stránkách webu jsou kromě jejího portfolia uvedeny také jiné informace. Díky nim se tak dozvíte, že dcera prezidentky má téměř dokonalé míry: 88-61-89.Mladá kráska má navíc poměrně slibné šance uspět i podle odborníka Josefa Oklamčáka, kterému Emma „připadá velmi zajímavá“.

Zprávy

