Hunter Biden prostituce říkal, že mu „ruští překupníci drog“ ukradli notebook. Video

Hunter Biden prostituce říkal, že mu „ruští překupníci drog" ukradli notebook. Video

Hunter Biden, syn amerického prezidenta Joea Bidena, prostituce vyprávěl, že mu „ruští překupníci drog“ v roce 2018 v Las Vegas ukradli jeho notebook, tvrdí... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

Deník uvádí, že má k dispozici video z roku 2019, na kterém Biden mladší mluví s prostitutkou, oba jsou nazí na posteli.Muž na videu ženě vypráví, že „ruští překupníci drog ukradli jeden z jeho notebooků, aby ho vydírali, když byl blízko předávkování drogami v hotelovém pokoji v Las Vegas v roce 2018“. Podle něj mu notebook ukradli tři muži, kteří byli v pokoji. Také říká, že v pokoji byla „velmi krásná 35letá ruská brunetka“.Jak uvádí deník, říká, že v ukradeném počítači měl kompromitující videa intimního charakteru.„Svým způsobem ano,“ odpověděl na otázku ženy, jestli se bojí, že „předpokládaní ruští zloději ho budou vydírat“.Notebooky BidenaDeník poznamenává, že Biden mladší již dříve ztratil notebook.V říjnu 2020 noviny New York Post zveřejnily řadu materiálů, které byly založeny na korespondenci údajně nalezené na notebooku Huntera Bidena, který byl objeven v jednom ze servisů ve státu Delaware. Majitel servisu zkopíroval jeho pevný disk, který byl předán Rudy Giulianimu, bývalému starostovi New Yorku a osobnímu advokátovi tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Uvádělo se, že později byl notebooku zabaven FBI.Daily Mail psal, že v notebooku nalezené fotografie mohou svědčit o zapojení Bidena mladšího do kriminální činnosti v oblasti obchodování s drogami a prostituce.

