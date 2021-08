https://cz.sputniknews.com/20210812/jak-na-kavu-prospesnou-pro-srdce-a-traveni-tohle-jste-jeste-nezkouseli-15454527.html

Jak na kávu prospěšnou pro srdce a trávení? Tohle jste ještě nezkoušeli!

Káva je již dlouhá léta velkým tématem. Nejen, že na světě existuje nespočet druhů tohoto lahodného nápoje, ale také existuje mnoho způsobů, jak jej pít... 12.08.2021

2021-08-12T08:52+0200

Rozhodně bychom tedy neměli zapomínat na jednu surovinu, která každou kávu povznese na úplně jinou úroveň. Jedním ze způsobů, jak po ránu načerpat energii a doplnit dodatečné kalorie, je přidat do kávy přepuštěné máslo ghí.Tento recept se objevil v Tibetu již kolem 7. století. Mezi místními obyvateli je stále oblíbený, a to zejména díky schopnosti nápoje dodávat energii a příznivě ovlivňovat lidské orgány a systémy. Ghí se přitom získává vařením čerstvého mléka. Vařením na mírném ohni se z něj odstraní všechny nečistoty. Ghí se tradičně vyrábí z kravského mléka, ale najdete také ghí z ovčího mléka.Prospěšnost kávy s ghí podporují také vědecké studie. Tento nápoj má totiž pro lidské tělo hned několik výhod. A jaké to jsou?1. Vhodné pro osoby citlivé na mléčné výrobkyBěhem procesu „čištění“ při výrobě ghí je z něj odstraněna veškerá mléčná sušina a je ponecháno pouze malé množství laktózy a kaseinu. Lidé citliví na mléčné výrobky si tak mohou místo smetany zkusit přidat do kávy ghí.2. Zlepšuje zdraví střevNěkterým lidem nedělá dobře pití kávy nalačno, což je často způsobeno vysokou kyselostí žaludku. Studie však ukázaly, že když si do ranní kávy přidáte ghí, může vám to pomoci neutralizovat kyselinu, jež může způsobit zažívací potíže. Kromě toho dané máslo obsahuje mastné kyseliny, které mají protizánětlivé účinky a zlepšují zdraví střev.3. Snižuje riziko vzniku ischemické choroby srdečníGhí má vysoký obsah zdravých tuků, jako jsou omega-3, 6 a 9. Ty podporují zdravý metabolismus, prospívají kardiovaskulárnímu systému, kloubům, a dokonce i mozku. Indická lékařská asociace realizovala studii, která ukázala, že ghí může snížit riziko vzniku ischemické choroby srdeční. Dieta s vysokým obsahem ghí tak může snížit hladinu cholesterolu.4. Ghí je bohaté na vitamíny a minerályZa zmínku stojí i to, že 100 g ghí tvoří asi 61 % doporučené denní dávky vitaminu A, 14 % vitamíu E a 11 % vitamínu K. A vzhledem k tomu, že jsou tuky nositeli živin v těle, se vitamíny stávají dostupnějšími a snadno se vstřebávají do organismu.V neposlední řadě připomeňme, proč vlastně kávu jako takovou pít. Obecně se uvádí, že káva je tradiční ranní nápoj, díky kterému se naše tělo snadněji probouzí. To ale rozhodně nejsou její veškeré výhody. I bez přidání určitých doplňků může být tento nápoj pro člověka velmi prospěšný. Odborníci jmenují zejména tři plusy kávy – zvýšení výkonnosti, zlepšení nálady a zlepšení paměti.

