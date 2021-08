https://cz.sputniknews.com/20210812/je-to-naprosto-jiny-clovek-nez-jak-jsem-ho-znal-z-medii-zdechovsky-peje-ody-na-fialu-15465109.html

„Je to naprosto jiný člověk, než jak jsem ho znal z medií.“ Zdechovský pěje ódy na Fialu

Europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský se na svém twitterovém účtu rozpovídal o šéfovi občanských demokratů Petrovi Fialovi, který je zároveň kandidátem... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

Zdechovský se před blížícími se volbami snaží vychválit svého partnera v koalici až do nebes. Na sociální síti totiž napsal, že jej Fial překvapil tím, jaký doopravdy jde. A jeho dojmy jsou jen pozitivní.I když je Fiala obecně známý jako ten, který všude chodí v saku a v košili s dlouhým rukávem, a většinou k voličům promlouvá poklidně a s vážnou tváří, není tomu vždy tak. Má totiž i jinou stránku. A právě tu se snažil Zdechovský přiblížit lidem.Pod svůj příspěvek pak nasdílel několik fotografií s dotyčným, na kterých se Fiala jeví jako muž mnoha tváří.V souvislosti s tím Zdechovský rovněž poznamenal, že předseda ODS není žádný „uťápnutý kravaťák“, ale že umí také bouchnout do stolu.V komentářích se pak rozjela diskuze, v níž se mnozí k tomuto tématu vyjadřovali. Sám Zdechovský tak na rovinu přiznal, že byl zpočátku ke vzniku koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 velmi skeptický. Nakonec ale změnil názor.Vše, co prý Zdechovský o Fialovi nyní napsal, psal tak, jak to cítí. Lidé v komentářích však vyjadřovali různé názory. Někteří psali, že by Fialovi post premiéra přáli, další uváděli, že mu toto „divadýlko“ nevěří.Další zase Zdechovského označili za „poskoka ODS“ a tento adorační status mu vyčítali.Velkou částí lidí také zajímalo, jaký byl původní názor Zdechovského na šéfa ODS, když jej tak obrovsky přehodnotil.

