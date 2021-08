https://cz.sputniknews.com/20210812/johnny-depp-je-nasilnik-a-nema-na-karlovarskem-festivalu-co-delat-tvrdi-neziskovka-15466657.html

Johnny Depp je násilník a nemá na karlovarském festivalu co dělat, tvrdí neziskovka

Johnny Depp je násilník a nemá na karlovarském festivalu co dělat, tvrdí neziskovka

Karlovarský filmový festival se pyšní účastí slavného hollywoodského herce Johnnyho Deppa. Jenže to leží v žaludku britské organizace Solace Women's Aid, která... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-12T16:01+0200

2021-08-12T16:01+0200

2021-08-12T16:01+0200

celebrity

karlovy vary

johnny depp

filmový festival

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/742/98/7429883_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_3a75cac79eb766636aefd0f03128750f.jpg

Organizace tvrdí, že Johnny Depp je uznaným násilníkem a jeho účast na karlovarském festivalu a také na festivalu ve španělském San Sebastianu znevažuje oběti domácího násilí.Solace Women's Aid má za to, že filmové festivaly, které pozvou Deppa, posílají „strašný vzkaz veřejnosti“. Tím je, že „nezáleží na tom, jestli zneužíváte ženy, pokud jste dobrý herec“.Depp má ve španělsku dostat cenu Donostia Award, která je na filmovém festivalu v San Sebastianu ta nejvýše možná. Proti rozhodnutí udělit cenu populárnímu herci se 10. srpna ohradila i španělská Asociace filmařek a audiovizuálních médií.V současné době karlovarský festival nemá s účastí Johnnyho Deppa problém.Ve Varech ovšem Depp žádnou cenu nedostane. Festival ale připomene jeho rozsáhlou filmovou kariéru. Herec, který letos v červnu oslavil 58 let, debutoval v kultovním hororu Noční můra v Elm Street z roku 1984. Od té doby si zahrál v několika desítkách filmů. Mezi nimi jsou i oceňovaní Střihoruký Edward, Ospalá díra, Karlík a továrna na čokoládu, Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street či Donnie Brasco nebo filmová série Piráti z Karibiku. Depp zrežíroval i vlastní film Bojovník, kde si zahrál v hlavní roli.Ztvárnil také roli Grindelwalda v sérii Fantastická zvířata a kde je najít. Po nařčení, že se dopouští násilí na ženách, ale musel s tvůrci ukončit spolupráci.Z domácího násilí Deppa obvinila jeho bývalá manželka Amber Heardová, se kterou se seznámil v roce 2011 při natáčení komedie Rumový deník. Vzali se roku 2015, ale o dva roky později se rozvedli. Heardová o něm v bulvárním deníku The Sun napsala, že ji fyzicky napadal. Depp obvinění odmítl a na deník podal žalobu. Soud ale nakonec prohrál. Depp trvá na tom, že v manželství byl on, kdo byl týrán. Soudní spory s bývalou ženou trvají.Depp je držitelem tří Oscarů za herce v hlavní roli ve filmech Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, Hledání Země Nezemě a Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street.

https://cz.sputniknews.com/20201126/eva-buresova-a-metoo-hvezda-serialu-slunecna-promluvila-o-sexualnich-navrzich-12849623.html

Zdeněk Krátký Britské organizace Solace Women's Aid, je spolek kousavých sufražetek, které samy trpí ponejvíce útokem parazitujících breberek, které si nemohou dovolit vyhubit pomocí insekticidů, protože by proti sobě poštvaly spolky sufražetek na ochranu malých zvířátek. 😊 1

macm Co maj co sizácký blbky kecat do toho, co tu chtějí mít Češi! 0

2

karlovy vary

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karlovy vary, johnny depp, filmový festival