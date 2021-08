https://cz.sputniknews.com/20210812/lekarka-vysvetlila-jake-mnozstvi-masa-je-pro-cloveka-bezpecne-15465544.html

Lékařka vysvětlila, jaké množství masa je pro člověka bezpečné

Lékařka vysvětlila, jaké množství masa je pro člověka bezpečné

Někteří odborníci na zdravou výživu doporučují vyhýbat se takzvanému červenému masu. Proč je tento produkt zdravý a proč může být naopak škodlivý, vysvětlila v... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-12T14:18+0200

2021-08-12T14:18+0200

2021-08-12T14:18+0200

zdraví

zdraví

maso

jídlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/908/12/9081271_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_204702e5c26bcd3268d046b47fc3bf5f.jpg

Různí odborníci považují za „červené“ různé druhy masa. Podle doktorky Běrežné by se tak mělo nazývat hovězí a jehněčí maso. V těchto produktech se nachází podle jejích slov mnoho užitečných látek. Je to především železo, selen, vitamíny skupiny B a esenciální polynenasycené mastné kyseliny, které jsou potřebné k podpoře imunitního, centrálního nervového a svalového systému.Například denní norma železa se nachází v malém kousku červeného masa, uvedla lékařka. Abyste získali tuto normu z rostlinné stravy, budete muset sníst tři kilogramy jablek se zelenou slupkou nebo kilogram pohankové kaše.Lidé s aktivním životním stylem potřebují více masa.„Pokud jste sportovec a máte vysokou fyzickou zátěž, potřebujete více červeného masa než člověk, který celý den sedí za stolem u počítače, protože svaly vyžadují obrovské množství aminokyselin,“ vysvětlila Běrežná.V průměru je podle jejích slov pro zdravého člověka naprosto bezpečné sníst až 400–500 gramů červeného masa týdně.Lidé s nadváhou, vysokým cholesterolem a chorobami kardiovaskulárního systému by se však měli vyhýbat tučným druhům červeného masa, upozornila odbornice na výživu.„Omezujeme konzumaci určitých druhů masa kvůli tomu, že obsahují velké množství cholesterolu, mastné aminokyseliny, které nejsou nutné. Trans tuky, které se tam nacházejí, může organismus snadno zpracovat a stejně snadno se ukládají ve formě cholesterolových plaků,“ upřesnila Běrežná.

https://cz.sputniknews.com/20210812/presne-takhle-dlouho-byste-meli-varit-vejce-aby-mela-dokonalou-konzistenci-video-15459021.html

Červenáček Týdenní dávka se dá přijmout na jedno posezení. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, maso, jídlo