Na Kamčatce se zřítil vrtulník Mi-8. Přežilo osm osob

Na území ruského Kamčatského kraje se zřítil vrtulník Mi-8 s turisty. Na palubě byli tři členové posádky a 13 cestujících, podle předběžných informací osm osob... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

Vrtulník se podle prvních informací zřítil do jezera v oblasti Kronocké státní přírodní biosférické rezervace.Ministerstvo zdravotnictví Kamčatského kraje později uvedlo, že dva lidé z vrtulníku utrpěli vážná zranění a jsou v těžkém stavu. Mezi 13 cestujícími bylo jedno dítě.Na místo nehody byl vyslán vrtulník se dvěma skupinami záchranářů. Vrtulník se zřítil do jezera, následně klesl do hlubiny 100 metrů. Mezi možnými důvody nehody jsou špatná viditelnost kvůli mlze, porucha motorů nebo chyba pilota.Záchranné služby Sputniku oznámily, že osm z 16 lidí, kteří byli na palubě vrtulníku Mi-8, zůstalo na palubě stroje, který se po zřícení do jezera potopil. Podle zdrojů agentury vrtulník leží v hloubce 100 metrů.Na místě zasahuje 45 záchranářů a osm kusů techniky MČS. Pomoc poskytují také pracovníci rezervace.Na místo havárie dorazili potápěči, kteří mají vybavení na potápění do hloubky maximálně 20 metrů, zatímco vrtulník podle prvních informací leží v hloubce 100 metrů.Pět zraněných cestujících z vrtulníku Mi-8 bylo letecky přepraveno do Petropavlovsku-Kamčatského, další tři zranění zůstávají v obci Ozernovskij, která se nachází nedaleko pádu vrtulníku.Jak uvádí pracovníci rezervace, teplota vody v jezeře se pohybuje okolo pěti šesti stupňů.Společnost Vitjaz-Aero, která je majitelem vrtulníku, uvedla, že před výletem byl vrtulník zkontrolován. Generální oprava stroje proběhla v loňském roce.Vyšetřovací výbor kraje zahájil trestní řízení ve věci porušení pravidel dopravní bezpečnosti a provozu leteckého transportu. Regionální prokuratura v této souvislosti zahájila prověrku dodržení zákonů o turistických službách.

