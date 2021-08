https://cz.sputniknews.com/20210812/ni-upozornil-evropu-ze-bude-platit-za-nord-stream-2-15463088.html

NI upozornil Evropu, že bude platit za Nord Stream 2

NI upozornil Evropu, že bude platit za Nord Stream 2

Německo si pravděpodobně díky plynovodu Nord Stream 2 zajistí nižší ceny plynu, ale pro ostatní země Evropské unie bude energie a bezpečnost dražší, vyslovila... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-12T11:24+0200

2021-08-12T11:24+0200

2021-08-12T11:24+0200

svět

rusko

eu

plynovod

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15363627_0:51:3026:1753_1920x0_80_0_0_d55b02f4d0575da62891345beae4c815.jpg

Podle jejího názoru může mít transakce s ruským projektem vážné ekonomické důsledky nejen pro východní Evropu, ale i pro celou EU.„Ekonomické, politické následky a důsledky v oblasti bezpečnosti, které budou následovat po uvedení plynovodu do provozu, budou značné a platit za to bude především východní Evropa,“ domnívá se Joja.Publicistka tvrdí, že pro Ukrajinu bude zahájení provozu plynovodu znamenat zvýšení cen za modré palivo a „situace bude stále nebezpečnější“.„To, že bude Ukrajina připravena o tranzitní poplatky, je součástí stávajícího trendu, který vede ke snížení ekonomických výhod a oslabení energetické bezpečnosti ve východní Evropě,“ předpokládá autorka článku.Nord Stream 2 je z 99 procent dokončený plynovod z Ruska do Německa s celkovou kapacitou 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Proti němu aktivně vystupují Spojené státy, které mají zájem propagovat svůj LNG v zemích EU, a také Ukrajina a Polsko, které považují projekt za politický. Washington čtyřikrát zavedl sankce ve snaze bránit realizaci plynovodu, ale výstavba dospěla do finálního stádia a měla by být dokončena koncem léta.V červenci Berlín a Washington vydaly společné prohlášení, podle něhož je pro realizaci projektu nutné zajistit pokračování tranzitu přes Ukrajinu po roce 2024. Německo se také zavázalo, že bude usilovat o sankce vůči Rusku, „pokud Kreml použije export energie jako zbraň“.Moskva opakovaně vyzývala k tomu, aby situace přestala být politizována, a upozornila na skutečnost, že plynovod je výhodný nejen pro Rusko, ale i pro Evropskou unii.

https://cz.sputniknews.com/20210809/media-biden-jmenoval-zvlastniho-vyslance-usa-pro-plynovod-nord-stream-2-15434384.html

Zdeněk Krátký Publicistka Julia-Sabina Joja v článku pro časopis National Interest jen poukázala na svou bezmeznou tupost. Rusové a Němci si plynovod platí fifty-fifty, a je jasné, že budou profitovat. Poláci a Ukrajinci naskočili na americké sliby dodávek LNG, jenže američané prodávají za dvojnásobné ceny do Ásie. Jak asi dopadne soused, který mě požene před soud, za to, že mu nechci prodat mrkev ze své zahrádky? 4

Karel Adam Je pokrytecké žrát a mlaskat u ruského koryta a zároveň označovat Rusko za nepřítele a okupanta, holt "evropské hodnoty a morálka" Polska a Ukrajiny. Ano, Německo má plynem EU v hrsti, ale to jsme snad chtěli a proto jsme proti Rusku v posledních 30. letech hrdinsky bojovali. 4

3

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, eu, plynovod, nord stream 2