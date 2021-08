https://cz.sputniknews.com/20210812/pevkyne-andrea-kalivodova-zapozovala-vplavkach-uprava-poprsi-aodsati-tuku-je-na-jeji-postave-znat-15467817.html

Pěvkyně Andrea Kalivodová zapózovala v plavkách. Úprava poprsí a odsátí tuku je na její postavě znát

Pěvkyně Andrea Kalivodová zapózovala v plavkách. Úprava poprsí a odsátí tuku je na její postavě znát

Třiačtyřicetiletá operní pěvkyně Andrea Kalivodová je pár měsíců po chirurgickém zákroku, který ji měl zajistit lepší vzhled, a také to, že se bude cítit ve... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-12T17:41+0200

2021-08-12T17:41+0200

2021-08-12T17:41+0200

celebrity

instagram

zpěvačka

postava

plastická operace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/15468181_0:0:1211:682_1920x0_80_0_0_87e52fa99616ac3a2d4de589ea609d8a.jpg

Kalivodová letos na jaře podstoupila chirurgický zákrok vymodelování poprsí. Jen o pár měsíců později ji čekala další úprava, a siceodsátí přebytečného tukuz břicha a boků. Sympatická pěvkyně se tak již nemusí za svou figuru stydět. Po dvou dětech se tak znovu ukazuje v plavkách.Zmiňme, že Kalivodová si aktuálně užívá dovolenou se svou rodinou v Tatrách na Slovensku. Doprovod jí tedy dělá manžel Radek a synové Adrian a Sebastian. A vypadá to, že je spokojená po všech stránkách. V jednom z rozhovorů totiž prozradila, že dovolená v Tatrách je úžasná.Kromě toho se jí skvěle podařilo propojit „příjemné s užitečným“, protože ji na Slovensku čekají hned dva koncerty.Na fotkách se ale nechala zvěčnit i se svými potomky, o nichž v rozhovoru také promluvila. „Kluci už perfektně plavou, lezou a ujdou hodně kilometrů,“ uvedla a dodala: „Ta příroda kolem prostě opravdu nabíjí. Já se věnuji i wellness, saunování, plavání a byla jsem i na masáži. Tento týden je krásné počasí a věřím, že tady ještě dochytám i bronz.“A nutno uznat, že Andrea vypadá naprosto skvěle. Ostatně, vzkazovali jí to i její fanoušci. Ti například uváděli, že je z ní teď ta „nejkrásnější maminka“.„Úžasná dáma, fantastické!!! Tělo, kluci ani netuší, jak moc jim závidím,“ psali další.Podle příznivců je tak Andrea dokonalá a opravdu kočka.Andrea KalivodováAndrea Tögel Kalivodová je česká operní pěvkyně-mezzosopranistka. Od roku 2003 působila jako sólistka Státní opery v Praze, nyní je sólistkou Národního divadla v Praze. Mimo jiné je laureátkou několika významných pěveckých soutěží doma i v zahraničí. Opernízpěv ale není to jediné, čemu se věnuje, zajímá sei o operetu a muzikál. Mezi její nejvýznamnější role patří Carmen, ale na svém kontě má také Ježibabu v Rusalce, Maddalenu v Rigolettovi nebo Dulcineu v Donu Quichottovi. Z operetních rolí nastudovala Wandu v Polské krvi nebo Venuši v Orfeovi v podsvětí. V roce 2012 si prošla těžkou zkouškou, jelikož prodělala nezhoubné nádorové onemocnění. Nemoc naštěstí překonala a dodnes říká, že jí tato zkušenostzměnilaživotní hodnoty.Pokud jde o její osobní život, je vdaná za podnikatele Radka Tögela. S ním má dva syny, Adriana (2014) a Sebastiana (2017).

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, zpěvačka, postava, plastická operace