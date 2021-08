https://cz.sputniknews.com/20210812/pirat-dokaze-ukrast-uplne-vsechno-kalousek-vtipkuje-o-ferjencikovi-kvuli-sloganu-na-jeho-tricku-15471023.html

Pirát dokáže ukrást úplně všechno. Kalousek vtipkuje o Ferjenčíkovi kvůli sloganu na jeho tričku

Miroslav Kalousek si nenechal ujít příležitost, kdy si může kopnout do Pirátů. Jako důvod mu posloužil nápis na triku, který si mladý opoziční politik tak trochu přivlastnil.A záhy přišly reakce. Někteří lidé nechápali, jestli to člen Pirátů myslí opravdu vážně.Spousta uživatelů měla na věc jasný názor: „No, alespoň víme, proč jsou mediálně takoví tragédi.“Pár lidí se dokonce Ferjenčíkovi okatě smálo.„To je hezoučké, zejména poté, co primátor Hřib napsal ten prima tweet o tom, že SPOLU berou Pirátům hesla,“ znělo dál.Někteří se ale do Kalouska pustili s tím, že se zabývá blbostmi.Jiní zase zdůrazňovali, že „vtipy patří všem“ a nechápali, proč Kalousek útočí. Naopak mu připomněli jeho prohřešky.Reakce pod fotografiíNutno zmínit, že na slogan na Ferjenčíkově tričku reagovali také lidé pod jeho profilovou fotografií na Facebooku. A jeho pokus o vtip nedokázali ocenit…Mnozí reagovali konkrétně na slova na tričku. „Za všechno ne, jen za zpackanou kampaň,“ reagovali lidé.A o kampani se toho napsalo hodně: „Po sebereflexi, prosím, demisi. Na politiku nemáte. Opakovanějste to demonstroval. Děkuji.“Pár uživatelů bylo zděšeno tím, co se v poslední době s Piráty děje:„Výběr je na vás.“Prohlášení na sociálních sítích si kromě Kalouska neodpustil také sám Ferjenčík. Ten se zase chopil možnosti, kdy si může kopnout do Andreje Babiše. A to se před volbami hodí.A co na to lidé? „Sorry, ale ani jednoho,“ napsal jeden z uživatelů.Ferjenčík a volání po jeho odvoláníPokud jde o Ferjenčíka, připomeňme, že v České pirátské straně je kvůli němu tak trochu dusno. Piráti tak nezažívají dva měsíce před volbami zrovna růžové chvilky. Nepotýkají se jen s pádem svých preferencí, ale i s tím, jak upravit vlastní kampaň.Strana aktuálně řeší podnět k odvolání Mikuláše Ferjenčíka z funkce předsedy mediálního odboru, který na veřejném pirátském fóru podal bývalý předseda zastupitelského klubu Pirátů na Praze 4 Adam Jaroš. Důvodem tohoto kroku je tak to, že je předvolební kampaň prý nepovedená.Sám Ferjenčík má ale na celou věc jasný názor. Nechal se totiž slyšet, že nechce hodnotit kampaň dva měsíce před volbami, tedy v momentě, kdy jde teprve „do tuhého“. Pokud by se však stalo, že koalice Pirátů a STAN nezvítězí, pak prý z funkce odstoupí. Uvedl však, že tento podnět považuje za nešťastný.Dotkl se ale i toho, co si o kampaních myslí.Zmiňme, že členové strany mají na věc různorodé názory. Například europoslanec Marcel Kolaja uvedl, že odvolat vedoucího mediálního odboru je taktická sebevražda. Pirátského poslance podpořil rovněž předseda strany Ivan Bartoš i Vít Rakušan, který je šéfem koaličního partnera – hnutí STAN. K těm, kteří se ale s návrhem Jaroše ztotožnili, patří třeba europoslankyně Markéta Gregorová. Ta tomuto kroku vyjádřila podporu.

