„Piráti jdou najisto, dovrzal jsi, fašisto.“ Zahradil si střílí z Peksy. Pilip se bojí výhry Babiše

Ani odpor k premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nedokáže sjednotit takzvanou demokratickou opozici. Dva měsíce před volbami totiž nevraživost mezi Piráty a ODS sílí.V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz označil pirátský europoslanec frakci ECR, které několik let předsedal Jan Zahradil z ODS, za fašistickou. Reagoval tak na deklaraci lídrů 16 politických stran ze 14 zemí Evropy, která kritizuje EU za přílišné zasahování suverenity členských zemí.Na tento komentář reagoval Pilip, kterého trápí, že se vztahy mezi oběma opozičními koalicemi před volbami vyostřují.Peksa se ale hájil tím, že v ECR skutečně fašisté jsou. To, že členem této frakce je i ODS, za to prý nemůže.Zahradil si ovšem nemohl nechat ujít takovou příležitost si do Pirátů rýpnout a parafrázoval básničku z Obecné školy.Není to poprvé, co se Piráti vyznamenali kontroverzními výroky. Ondřej Profant obvinil některé své kolegy ve Sněmovně, že jsou „bílí páprdové, kteří inklinují k fašismu“ kvůli jejich odmítavému postoji k manželství homosexuálů. Jejich předseda Ivan Bartoš zase označil Ústecký kraj za Rumunsko.V případě Peksy se ale někteří pozastavili nad tím, že uplatňuje princip kolektivní viny vůči potomkům italského diktátora.

kisol Naposledy jsem o Pilipovi slyšel kdysi dávno, když ho zavřeli na Kubě. Snad se zase nechce montovat do politiky. 1

Červenáček Frakce, koalice... Mečiar stupňoval slovo nepřítel takto: nepřítel, úhlavní nepřítel, koaliční spojenec. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

