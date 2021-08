https://cz.sputniknews.com/20210812/presne-takhle-dlouho-byste-meli-varit-vejce-aby-mela-dokonalou-konzistenci-video-15459021.html

Přesně takhle dlouho byste měli vařit vejce, aby měla dokonalou konzistenci. Video

Amatérská kuchařka Mon Mack, která se proslavila svými videorecepty na TikToku, prozradila, jak dlouho byste měli vařit vajíčka, aby měla takovou konzistenci...

2021-08-12T08:02+0200

Mon Mack vařila sedm vajec po dobu čtyř až deseti minut, aby svým sledujícím ukázala, jak může být jejich žloutek pokaždé jinak tekutý nebo tvrdý.Od „super tekutého“ čtyřminutového vajíčka až po finální desetiminutové vejce natvrdo – to je škála, která pokrývá preference většiny lidí.Experiment s jídlem odhalil, že tekutá vejce, ideální pro ty, kteří si rádi namáčí toast do středu „tekutého zlata“, by měla být z varu odstraněna mezi čtyřmi a šesti minutami.Lidé, kteří mají rádi vajíčka ve středu mazlavá a nechtějí, aby jim vyloženě tekla, by je měli vařit sedm nebo osm minut.A ti, kteří mají rádi vajíčka natvrdo, by je měli nechat na sporáku devět nebo deset minut s ohledem na to, že čím déle se vaří, tím bude jejich střed drobivější.Odborníci z Australian Eggs nedoporučují vařit vejce déle než osm minut, protože to může způsobit, že se vaječné bílky stanou gumovými a žloutky zešednou.Doporučují také použít časovač pro konzistentní výsledky a vařit vždy jen jednu vrstvu vajec na pánvi najednou.Australian Eggs také doporučuje vařit vejce pět minut, pokud je máte rádi měkká, pět minut pro středně udělané a osm minut natvrdo.Uvádí se také, že je dobré jemně míchat vodu ve směru hodinových ručiček, abychom pomohli vycentrovat vaječné žloutky.Za další tip je považováno to, že je důležité nevařit vodu příliš násilně. Naopak - pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje pomalé vaření, než mít na plotně zuřivě vařící hrnec, jako tomu bylo u zmíněné uživatelky TikToku.Navzdory tomu, že jde dotyčná proti některým radám odborníků na vajíčka, návod na vaření vajec z TikToku se rychle stal virálním a získal více než 1,7 milionu zhlédnutí.Nicméně, fanoušci této TikTokerky se rozcházeli v názorech ohledně správného způsobu přípravy vajíček. Někteří tvrdili, že nejlepší vejce jsou vařená čtyři a pět minut, zatímco jiní dávají přednost osmiminutovému vejci.„Každý, kdo tam má vajíčka pod sedm minut, je blázen,“ napsal jeden muž k příspěvku.Lidé ale brzy reagovali na komentář a tvrdili, že tekutý žloutek je důležitou součástí vařeného vejce.

Červenáček Dojde u časem k základní změně v gastroSputniku ? Přejde na úpravu vajec křepelčích, perliččích, kachních, husích nebo pštroších ? Otřes v samotných existenčních základech... To by zasluhovalo vypálit 20 dělostřeleckých salv v Praze, Moskvě a v Bratislavě. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Genadij Vymaštěnost vhodná bulváru 0

