https://cz.sputniknews.com/20210812/sehnal-z-aliance-pro-budoucnost-s-babisem-do-koalice-az-prestane-direktivne-ridit-tento-stat-15455363.html

Sehnal z Aliance pro budoucnost: S Babišem do koalice? Až přestane direktivně řídit tento stát

Sehnal z Aliance pro budoucnost: S Babišem do koalice? Až přestane direktivně řídit tento stát

Podnikatel Pavel Sehnal vede Alianci pro budoucnost do volebního klání. Strana navazuje na ODA, která se tak transformovala. V interview mluví o některých... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-12T09:13+0200

2021-08-12T09:13+0200

2021-08-12T09:13+0200

názory

volby

česká republika

andrej babiš

politika

ano

pavel sehnal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/814/00/8140083_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_67438c3b8e594a505bdf67b216cb5725.jpg

Dříve ODA, nyní Aliance pro budoucnost. Co bychom měli o této straně vědět?Pavel Sehnal: Projekt Aliance pro budoucnost je politická strana, zúčastní se letošních parlamentních voleb v ČR.Jak tento politický projekt vznikl?Předtím jsem byl předsedou politické strany ODA – Občanská demokratická aliance. Tato strana měla u nás tradici již od 90. let. Ale protože těch menších, odborně zaměřených politických subjektů bylo v ČR již několik, na únorovém sněmu jsme se rozhodli, že ODA přejmenujeme na nový brand. Současný název zní Aliance pro budoucnost.Získali jsme celkem 7 podporovatelů. Do podzimních voleb jdeme s následujícími politickými subjekty. Jsou to například Agrární demokratická strana (ADS), tzn. zemědělci. Je to třeba Demokratická strana Zelení za práva zvířat. Je složena z těch, kdo každodenně pracuje v útulcích… Další se zajímají o sport a zdravotnictví. Zmíním proto ještě Hnutí zdraví, sport a prosperita. Nezapomenu ani na pravicově-konzervativní stranu Řád národa, které záleží na bezpečnosti v České republice.Podporuje vás i pan Petr Hannig a jeho strana Rozumní.Petr Hannig je kumštýř a umělec, nepochybně znáte Lucii Bílou, kterou kdysi objevil a která byla v jeho týmu v době, kdy Petr Hannig budoval své mediální úspěchy. Toto všechno jsou lidé, které jsme dali dohromady pod jednu střechu. Jsme teď sjednoceni v Alianci pro budoucnost.Proč s tímto politickým projektem přicházíme před voliče?Protože si myslíme, že by nová vláda v ČR měla být složena z lidí, kteří mají praktickou zkušenost, kteří v osobním životě něco dokázali. Nemusí nutně jít o „čistokrevné politiky“. Proto říkáme: zde jsou zemědělci, umělci – tito všichni se spojili na jedné kandidátce, aby ve volbách nabídli občanům nové možnosti.Co a jak je v programu Aliance pro budoucnost?Program je bohatý, široký, můžete si jej dohledat; zmíním tři hlavní věci. První je ta, že chceme podporovat české firmy, podnikatele, živnostníky, soukromníky. Tzn. ty lidi, kteří pracují a vytvářejí hodnoty. Ve skutečnosti tu máme totiž jen dva sektory: státní sektor, který nevytváří, který jen spotřebovává. Na druhé je sektor soukromý, a ten právě musí na všecko vydělat. Byl to on, kdo teď byl velmi zraněn všemi těmi uzávěrami, tzv. lockdowny. Jsme tu proto, abychom právě těmto lidem, vytvářejícím hodnoty, pomohli, abychom jim pomohli zjednodušit legislativu, případně jasně vytyčit hranici mezi státem a soukromým sektorem.Stát někdy používá veřejné peníze, má snahu podnikat. My říkáme: „Státe, toto není správné!“Možná, že některé projekty zvládne právě jen stát, nebo ne?Funkce státu jsou především bezpečnost, doprava, spravedlnost, ale nikoli podnikání s veřejnými penězi. Druhou věcí, na niž se jako Aliance pro budoucnost zaměřujeme, je rozumná spolupráce s ostatními zeměmi EU a s ostatními státy světa. Nelze žít v ekonomicky izolovaném prostředí. Jsme menší ekonomikou. Jsme závislí na dovozu surovin, také na exportu našich výrobků. Neumím si představit, že bychom teď přišli s oním hloupým nápadem, že vystoupíme z EU a budeme se izolovat.Jsou tu nicméně strany, vám konkurující, které hlásají Czexit…To by nás ovšem ty budoucí celní hranice a bariéry zcela ekonomicky zlikvidovaly. Hledejme radši ekonomickou spolupráci. Dodáváme však, že si musíme udržet určitou míru kulturní samostatnosti, takže zkrátka dbejme na své národní tradice.Třetí věc, s níž přicházíme, je myšlenka svobody a zodpovědnosti. Ano, chceme, aby občan ČR byl svobodný, aby si mohl vybírat z více penzijních plánů, aby si mohl vybírat z vícero zdravotních plánů pojišťoven, aby měl v nabídce jak státní zdravotní péči, tak i zcela soukromé zdravotnictví. Takové má být i školství – státní a soukromé. Každý by měl mít ještě také možnost, aby si vybral ze široké škály možných zaměstnání. Práce by měla člověku vyhovovat. Bavíme se o adekvátním ohodnocení nebo třeba o přijatelné dojezdové vzdálenosti.Na výše uvedené se vrství další záležitost: My všichni, ať občané, ať politici, jsme zodpovědní za majetek, který spravujeme, jsme zodpovědní za svou rodinu, výchovu svých dětí apod. Nepokládejme svobodu pouze na jednu misku vah. Dejme tam i slovo odpovědnost. Buďme obecně zodpovědní za své konání. Zodpovědní za budoucí generace. Skutečně záleží, co po nás zůstane, hlavně ať to nejsou jen dluhy… Musíme po sobě zanechat také nezničenou přírodu, jakož i korektní mezilidské vztahy.Politické strany mají dnes problém zodpovědět otázku, jak se popasují s covidem v budoucnosti. To, jak jsme řešili infekci u nás doposud, šťastné dvakrát nebylo. Vy nabízíte očkování. Dokonce jste poskytl dočasnou nemocnici v Letňanech. Jak svou činnost v této oblasti budete rozvíjet?Začal bych přece jen kritikou vlády. Říká se, že ryba smrdí od hlavy. ČR patřila k těm nejhorším v oblasti covidu, to je vážně pravda. Poměřme mezi sebou český model s americkým modelem. V USA už očkují i 16leté. Zjistili, že přenos viru probíhá v mladé generaci.Český model začal očkovat starší 80 let; bylo to základní pochybení české vlády, protože i ve svém okolí jsme nikde neslyšel, že by s covidem přišel domů senior. Spíše jsem slýchával něco v tom smyslu, že „…náš mladý se vrátil ze soustředění, … naše dcera zase z kurzu. Takhle se k nám domů dostal covid. Postupně se nakazila [od teenagerů] celá rodina.“ Osobně jsem neslyšel ve svém okolí příběh, že by tím, kdo nakazil celou rodinu, byl zrovna senior…Bylo chybou vlády, že zvolila strategii očkování od nejstarších k nejmladším?Měla cílit především na ekonomicky aktivní lidi, protože právě ti se nejvíce setkávají, zde je potřeba přetnout řetězec covidu. Výsledkem vládní politiky naopak bylo, že nám do zahraničí odjela na dovolenou celá řada aktivních lidí – rozjeli jsme se do Chorvatska, do Řecka... Cestují ti, kdo se nestihli naočkovat či kdo má jen jednu dávku. V porovnání s tím: senior je doma „v domácí izolaci“, nikam do zahraničí neodcestoval, je plně naočkován, teď ale hrozí, že se vrátí aktivní část populace. Může dojít na další vlnu epidemie. Opakuji, vláda zásadním způsobem pochybila.Co ty ekonomické důsledky?Ve firmách jsme měli obrovské problémy. Máte třeba továrnu, zčistajasna udeří covid a lidé odchází do karantény. Hned je problém, jak naplnit 3–4směnný provoz… Urgoval jsem toto u několika ministrů. Je třeba, aby klíčoví zaměstnanci byli vždy na svých místech. Tito lidé by měli dostat prioritně očkování. Bez nich mají továrny potíže. Jde o výrobny potravin, zpracovatelský průmysl, třeba moje továrny vyrábí obaly na potraviny. Umím si to všechno dobře představit. Nikdo mne však nevyslyšel…Nicméně vakcinační kampaň se u nás přece rozjela…Věřím, že proočkovanost v ČR už přesáhla 50 %. Troufám si proto tvrdit, že bude-li nějaká další podzimní vlna, nenabude již větších rozměrů.Přidám ale další kritiku současné vlády. Vládní politika si dávala záležet na tom, abychom v době akutní epidemie nepřekračovali lůžkovou kapacitu nemocnic. Rok a půl trvání opatření vlády stály neuvěřitelných 500 mld. Vláda se tedy nesnažila navýšit kapacitu covidových lůžek, přestože za covidového pacienta dostává nemocnice 100 tisíc korun denně. Představte si, kdyby vám – například jako hoteliérovi – někdo platil 100 tisíc denně za lůžko. To je přece sen. Asi byste se snažil počet lůžek navýšit. Státní nemocnice ale nebudovaly další kapacity…Oni měnili standardní lůžka na covidová – nejméně námahy za hodně peněz?Skutečnost je ta, že vyloženě nová lůžka vytvořena nebyla. Neudělalo se to. Řekl bych, že zde vláda selhala.A co se týká polní nemocnice?V té době to bylo správné vládní rozhodnutí. Když už nešli cestou, aby zvýšili kapacitu v klasických kamenných nemocnicích, aspoň včas správně rozhodli o polní nemocnicí. Mělo to být ale řešení tak na dva tři měsíce, až se dobudují kapacity v kamenných nemocnicích. Vláda však v rámci jakéhosi „boje“ mezi jednotlivými ministry zdravotnictví rušila jednotlivá opatření i krátce po jejích zavedeních… Například zbudovala polní nemocnici, aby jí následně další ministr zdravotnictví zase uzavřel. Zde si myslím, že šlo přímo o chaos… Tolik k polní nemocnici.Co nás čeká dál?S ohledem na covid doufejme, že nepřijdou takové mutace, aby bylo nutno přeočkovat znovu celou zeměkouli. Věřme, že vakcinace povede k tomu – byť rozumím i těm, kdo se brání očkování (mají obavy z dopadu na své zdraví) –, že se z covidu stane zvládnutelná „viróza“. Proto, aby bylo dosaženo kolektivní bezpečnosti: neměli bychom se bát očkování. Měli bychom raději akceptovat určitou individuální složku rizika, která může vakcinaci provázet. Měli bychom si říci, že chceme přece žít ve světě, kdy se potkáváme, kde není problém jet na dovolenou do zahraničí, studovat... Měli bychom proto podstoupit i jisté riziko, které může z očkování pro jednotlivé vakcinované plynout. Nikdy nic není 100%…Pokud uspějete ve volbách, asi se stanete součástí koalice. S kým půjdete do koalice, s kým to pro vás není možné?Aliance pro budoucnost je pravicovou politickou stranou. Z mých vyjádření je zřejmé toto: roli státu se snažíme zmenšit, chceme ponechat práva a svobody na straně občana. Z toho asi i vysvítá možnost naší budoucí koaliční spolupráce s ostatními politickými stranami.Určitě by nám lépe vyhovovalo vládnout s politickými stranami jako ODS, TOP09, KDU-ČSL. To jsou strany, které mají dlouhodobě podobný princip jako my. Na druhou stranu: politika, to je těžké a složité řemeslo.Šli byste třeba do vlády s A. Babišem?Na to konto dnes neumím odpovědět. Nevím, jak by koaliční vyjednávání vypadalo. Je otázkou, zda je pan Babiše v některých svých zájmech ochoten ustoupit.My bychom chtěli, aby společnost byla ovlivňována tržními principy. Nechceme, aby byl stát centrálně řízen a občanská práva zmenšována. Možná by to šlo, kdyby se Andrej Babiš vrátil ke svým dřívějším postojům. (Asi byl politikou a spoluprací s ČSSD dotlačen do levicových pozic.) Pak si takovou spolupráci představit umím. Daleko raději bych ale spolupracoval s těmi, kdo dlouhodobě neopouští své pravicové přesvědčení a demokratický způsob řízení společnosti.Je pro vás snadné poskytnout interview Sputniku, vzhledem k tomu, o jakou reputaci se mu mainstream v ČR stará?Aliance pro budoucnost má pocit, že by diskuze měla probíhat mezi zastánci různých názorů. Jsem pro to, aby se o tématech diskutovalo. Měli bychom znát problémy lidí a lidé by měli znát náš program. Jedině tak si dokážeme věci vyříkat.Co se týká poskytování rozhovorů jen pro nějakou část žurnalistického spektra. Zde si myslím, že je na místě zopakovat liberální postoj, resp. postoj lidí z Aliance pro budoucnost. Dialog je nutné vést se všemi světovými státy. Neměli bychom z pozice jakési politické nadřazenosti říkat, že s těmito jednat budeme, a s jinými nikoli. Společenský a diplomatický dialog je potřeba vést se všemi. Komunikace je předpokladem k tomu, aby vztahy byly rozumné, aby byly mírové, aby nevedly ke zostření vztahů. Nejsem zastáncem ekonomických embarg. Jsem zastáncem efektivní diplomacie.Můžeme ještě letmo o transformaci ODA do Aliance pro budoucnost?Aliance pro budoucnost má stejné identifikační číslo jako ODA. Protože se k nám přidaly další subjekty, náš politický projekt získal nový název. Tímto akcentujeme nové myšlenky, náboj. Volební průzkumy nasvědčují tomu, že náš volební potenciál je zatím mezi třemi pěti procenty. Věříme, že náš program zaujal.Vzhledem k tomu, že podnikám, vím, co jsou reálné problémy lidí, kteří pracují. Jsem dost proti tomu, aby úředníci brali vyšší platy než lidé pracující v provozech. Tím chci říci, že za dobrou a užitečnou práci musí být všichni adekvátně zaplaceni. Je chybou, když stát z peněz veřejného sektoru nadhodnocuje zrovna státní úředníky. Chceme přispět k ozdravení systému.Buďme pravicoví, buďme sociálně spravedliví. To není protimluv. Společnost se musí dostat do rovnováhy. Vždy tu budou chudší a bohatší. Střední vrstva musí být ale početná, jsou to ti lidé, kteří si ze svých příjmů mohou koupit byt, dovolenou, kvalitní vzdělání pro své děti… Dosáhnou na kvalitní zdravotní péči. Za tuto vrstvu hovoříme my z Aliance pro budoucnost.Je pro podnikatele politické angažmá střetem zájmu?Pokud má už člověk něco odžito, má něco za sebou, něco už dokázal, pokud má odvahu se politikou zabývat, má-li odvahu se prát za ostatní, v tom okamžiku by měl své politické poslání naplnit, byť to může být na úkor jeho byznysu i třeba rodiny. Jakmile vylepíte svou tvář na billboard, hned ztrácíte soukromí. Je to daň za to, že máte pocit zodpovědnosti a jdete nabídnout své zkušenosti a hodnoty voličům. Ano, jsem s tím srozuměn.Již tři roky v politice působím. Je to těžké řemeslo, jako každé jiné. Má své zákonitosti a pravidla. Věřím, že v Alianci pro budoucnost jsme poskládali osobnosti, které s reálnou politikou mají zkušenosti, ale současně jsou to lidé, kteří nezapomněli na své civilní zaměstnání ani na hodnoty, které získali ve svém civilním životě.Děkujeme za rozhovor.

https://cz.sputniknews.com/20210811/pekarova-adamova-chce-prijmout-proverene-uprchliky-15453760.html

Červenáček ODA ? Nic moc. Tihle nástupci najednou zakvičeli... co dělali dosud ? Jejich Sehnal ? Ať se jde spláchnout. Pindy starýho Dyndy. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 3

Tomáš Zavadil Pavel sehnal to je ten co podporuje přijetí eura a migrantů další blb už máme dost eurohujeru 2

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

volby, česká republika, andrej babiš, politika, ano, pavel sehnal