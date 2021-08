Testy ve středu odhalily 223 případů covidu. Nejrychleji jich přibývá kolem dvou krajských měst

https://cz.sputniknews.com/20210812/testy-ve-stredu-odhalily-223-pripadu-covidu-nejrychleji-jich-pribyva-kolem-dvou-krajskych-mest-15462486.html

Ve středu přibylo v Česku celkem 223 nových případů nakažení koronavirem, je to o 17 více než minulou středu. Počet pacientů, kteří jsou momentálně... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle posledních údajů se nejrychleji nákaza šíří ve dvou okresech Jihočeského kraje. V jihlavském i českobudějovickém regionu za posledních sedm dní přibylo zhruba 25 nakažených na sto tisíc obyvatel.Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, kleslo na hodnotu 1,11. Nad kritickou hodnotou jedna se drží už od neděle. Číslo udává, kolik jeden pozitivně testovaný kolem sebe nakazil lidí. Pokud by bylo číslo menší než jedna, znamenalo by to, že pandemie ustupuje.Koronavirus si v České republice vybral už přes 30 tisíc obětí. Aktuálně statistika uvádí 30 371 zemřelých, kterým byl diagnostikován covid-19.Vládní plán na uvolňování protiepidemických opatření letos od jara vychází zejména z počtu nově nakažených koronavirem za sedm dní na 100 000 obyvatel, takzvaná incidence, která v epidemiologii označuje počet nově nemocných za určitý časový úsek.Pokles čísla pod 100 přinesl podle takzvaných balíčků pro návrat do normálního života například otevření zbývajících obchodů nebo návrat žáků základních škol k prezenční výuce. Vláda se ale balíčky neřídila bezvýhradně, podobně jako dříve u systému PES.Za celou Českou republiku je nyní 12 případů nově nakažených na 100 000 obyvatel za uplynulých sedm dní, což je o jeden případ více než před týdnem. Ve všech krajích s výjimkou tří (Plzeňský, Královéhradecký a Pardubický) incidence za týden stoupla. Nyní je na tom nejlépe Královéhradecký a Zlínský kraj s pěti a Ústecký kraj se šesti případy.Naopak nejvyšší počet nových případů na 100 000 obyvatel za sedm dní vykazuje Praha (26, před týdnem 20).Projekt Test do kapsyV Česku začne nový způsob testování. Češi díky němu dostanou možnost otestovat se na přítomnost koronaviru kdekoli na světě. Vše má probíhat s odborníkem na telefonu. Výsledkem bude platný certifikát, který by mohlo uznávat i ministerstvo zdravotnictví.Za necelých 300 korun si zákazník pořídí testovací sadu na covid-19 a k tomu bude mít v ceně i službu zdravotníka, ale přes videohovor. Operátor zdravotník ohlídá provedení testu a následně partnerský lékař vystaví certifikát jako u klasického antigenního testu.Test tak lze s odbornou asistencí provádět například z hotelu na dovolené v zahraničí, během čekání na letišti či z domova před odjezdem na sportovní utkání nebo kulturní akci.Obdobnou službu pro české klienty poskytuje také společnost Doktor na telefonu přes portál onlinetestovani.cz.Lze si pořídit balíček služby a testovací sady za 230 korun, nebo samotnou službu asistovaného testování za 199 korun. Mezi obchodními partnery společnosti Doktor na telefonu, kteří toto testování využívají, jsou například dopravní společnosti nebo cestovní kanceláře.

