U břehů Japonska najela loď na mělčinu, došlo k úniku paliva

Nákladní loď pod vlajkou Panamy najela na mělčinu nedaleko přístavu Hačinohe prefektury Aomori na severu ostrova Honšú. Trup lodi byl poškozen a vznikla... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

V době nehody bylo na palubě lodi CRIMSONPOLARIS s výtlakem okolo 40 tisíc tun 21 členů posádky, občané Číny a Filipín. Všichni byli zachráněni.K devíti hodinám ráno (02:00 CET) se prasklina rozšířila na celé tělo lodi, malá část lodi se odlomila. V současné chvíli specialisté zjišťují pravděpodobnost potopení lodi na místě havárie. Také byly zahájeny práce na zastavení úniku paliva z lodi.Při kanceláři japonského premiéra byl vytvořen štáb na shromažďování informací v souvislosti s nehodou.Zřícení vrtulníku na KamčatceNa území ruského Kamčatského kraje se zřítil vrtulník Mi-8 s turisty. Na palubě byli tři členové posádky a 13 cestujících, podle předběžných informací osm osob nehodu přežilo.Vrtulník se podle prvních informací zřítil do jezera v oblasti Kronocké státní přírodní biosférické rezervace.Ministerstvo zdravotnictví Kamčatského kraje později uvedlo, že dva lidé z vrtulníku utrpěli vážná zranění a jsou v těžkém stavu. Mezi 13 cestujícími bylo jedno dítě.Na místo nehody byl vyslán vrtulník se dvěma skupinami záchranářů. Vrtulník se zřítil do jezera, následně klesl do hlubiny 100 metrů. Mezi možnými důvody nehody jsou špatná viditelnost kvůli mlze, porucha motorů nebo chyba pilota.

