Ušetřete naši ambasádu, žádají Američané Tálibán. Občané mají „okamžitě" opustit zemi

Ušetřete naši ambasádu, žádají Američané Tálibán. Občané mají „okamžitě“ opustit zemi

Bezpečnostní situace v Afghánistánu se dramaticky zhoršuje. Pouze během jednoho týdne se radikální hnutí Tálibán* zmocnilo desítky provinčních center.

Americká ambasáda v Kábulu vydala ve čtvrtek varování pro své občany, aby „okamžitě opustili Afghánistán prostřednictvím komerčních letů“. Ti, kteří si nemohou dovolit koupit letenku, mají kontaktovat zastupitelský úřad.Kromě toho ambasáda varovala, že kvůli bezpečnostní situaci v zemi a snížení počtu svého personálu má nyní velmi omezené možnosti pomoci americkým občanům v Afghánistánu, a to i v Kábulu.Bezpečnost ambasádyVe čtvrtek americký deník The New York Times s odkazem na své zdroje oznámil, že americká vláda neveřejně požádala hnutí Tálibán o záruku, že nebude útočit na americké velvyslanectví v případě, že se zmocní Kábulu.Na ambasádě nyní pracuje kolem čtyř tisíců zaměstnanců, z toho 1 400 tvoří američtí občané. Americké ministerstvo zahraničí nařídilo svému zastupitelskému úřadu snížit personál na konci dubna. Stalo se tak poté, co americký prezident Joe Biden oznámil, že po necelých dvaceti letech okupace Spojené státy stahují své síly. Snížení personálu mise má podle ministerstva zahraničí souviset s „rostoucím násilím a hrozbami v Kábulu“.Mezitím v uplynulém týdnu ozbrojenci hnutí Tálibán obsadili jedenáct měst. Ve čtvrtek Tálibán oznámil, že se mu po bojích podařilo obsadit provinční centrum a třetí největší město v zemi Herát. Přitom se ozbrojencům podařilo zmocnit se zbraní a vojenského vybavení vládních sil.Nyní Tálibán ovládá 11 ze 34 provinčních center.Ve čtvrtek předseda Afghánské nejvyšší rady pro národní usmíření Abdulláh Abdulláh požádal Radu bezpečnosti OSN o svolání naléhavé schůzky kvůli situaci v jeho zemi, kterou označil za „kritickou“.Zástupci hnutí Tálibán již avizovali, že jsou připraveni vstoupit do přechodné afghánské vlády, ačkoli v této souvislosti neobdrželižádné návrhy. Informoval o tom televizní kanál Al Jazeera s odkazem na zástupce politické kanceláře hnutí v Kataru Suheila Shahina.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Červenáček Americké ambasády - řídící centra zla, mají být zlikvidovány preventivně a neměla by jim být ani povolena existence. Například ta v Arméni (nebo ČR) je tak centrem špatností s cílem vyhladit Armény a dokonce i další, a nahradit je Židy. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

Dědouch2 Agresor byl poražen a škemrá o nějaký pardon? 1

