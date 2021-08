https://cz.sputniknews.com/20210812/who-predlozila-novou-verzi-prenosu-koronaviru-na-cloveka-15467490.html

WHO předložila novou verzi přenosu koronaviru na člověka

WHO předložila novou verzi přenosu koronaviru na člověka

Dánský vědec Peter Embarek, vedoucí expertní skupiny WHO, která hledala zdroj šíření koronavirové infekce v Číně, sdělil dánskému televiznímu kanálu TV 2, že... 12.08.2021, Sputnik Česká republika

„První ohnisko koronaviru v Číně ve druhé polovině roku 2019 mohlo začít od zaměstnance městské laboratoře (ve Wu-chanu), který se mohl nakazit od netopýra během terénního výzkumu nebo v laboratoři ve Wu-chanu,“ uvedla televizní společnost s odkazem na vědce, který zdůraznil, že se jedná pouze o hypotézu.Podle vědců je „docela možné“, že pandemie začala nákazou člověka od netopýra. „Pracovník, který se nakazí v terénu při odběru vzorků, je jednou z možných hypotéz. Tady virus přechází z netopýra na člověka. V tomto případě je to právě pracovník laboratoře, a nikoliv náhodný vesničan nebo jiná osoba, která má pravidelný kontakt s netopýry,“ řekl Embarek v pořadu televizního kanálu TV 2.Dodal, že vědci zatím nenašli přesnou příčinu šíření pandemie a nadále pracují s několika hypotézami.WHO letos v březnu zveřejnila úplnou verzi zprávy mezinárodní skupiny expertů organizace o návštěvě Wu-chanu za účelem identifikace původu koronaviru, v níž označili jeho únik z laboratoře za „velmi nepravděpodobný“. Zpráva také uvádí, že nový typ koronaviru byl s největší pravděpodobností přenesen na člověka od netopýrů prostřednictvím jiného zvířete.Další verzi původu koronaviru - přímý přenos na člověka ze zvířete - odborníci přidali do seznamu hypotéz „od možných k pravděpodobným“. Mise WHO také uvedla jako „možnou“ verzi vzniku viru prostřednictvím chlazených potravin.Čína opakovaně prohlašovala, že v případě informací o koronaviru vždy jednala otevřeně a transparentně.

